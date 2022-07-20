ЦБ озвучил планируемые ограничения для начинающих инвесторов

Порядка 25 млн россиян в настоящий момент имеют брокерские счета. При этом начинающие инвесторы не всегда осознают риски и в конечном итоге не только несут потери, но и остаются с долгами. Центробанк представил концепцию, которая позволит защитить розничных инвесторов. В частности, новичкам хотят запретить покупку иностранных ценных бумаг, сообщает пресс-служба ЦБ.

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«Заблокированными из-за санкций оказались иностранные активы на счетах более 5 млн инвесторов. Из-за принудительных маржин-коллов с конца февраля 2022 года задолженность клиентов перед 11 крупнейшими брокерами достигла 2,5 млрд рублей по 27,8 тыс. портфелей. При этом жалобы регулятору поступают в том числе от квалифицированных инвесторов, число которых за последние два года выросло в 2,7 раза», — сообщили в Центробанке.

В целях совершенствования защиты розничных инвесторов регулятор предлагает увеличить с 6 до 30 млн рублей размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора; сделки с иностранными ценными бумагами временно сделать доступными только для квалифицированных участников рынка; пересмотреть максимальный размер плеча, доступный «неквалам», и усложнить процедуру тестирования перед покупкой сложных финансовых инструментов: увеличить число вопросов в тесте и ввести временные интервалы между попытками пересдачи. Кроме того, ЦБ планирует создать единые реестры, куда будут внесены квалифицированные инвесторы и неквалифицированные, но прошедшие тестирование. Это позволит не проходить заново соответствующие процедуры после смены брокера.

Предложения ЦБ планируется обсудить с законодателями, участниками рынка и кабмином. Одобренные решения будут приняты нормативными актами Банка России, некоторые войдут в основу законопроектов. Первый шаг в ряду новых мер уже сделан – ЦБ рекомендовал брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не распространяются на ценные бумаги Минфина РФ и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также на бумаги эмитентов, которые ведут экономическую деятельность в РФ.

