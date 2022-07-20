Центробанк смягчил требования для импортеров и банков-нерезидентов

Банк России отменил 30-процентный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам, который действовал с апреля текущего года. Кроме того, банкам из недружественных государств разрешено заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры, сообщается на сайте ЦБ.

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«Регулятор разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры. Но цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения», — говорится в сообщении ЦБ.

По мнению регулятора, это решение позволит российским банкам лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту. Отмена же 30-процентного лимита по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы и результаты интеллектуальной деятельности должна поддержать внешнеэкономическую деятельность и создать условия для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам.

«До сих пор для всех нерезидентов из недружественных стран действовал запрет на куплю-продажу иностранной валюты — как за рубли, так и за другую иностранную валюту. По рублевым сделкам, а также для нерезидентов, не являющихся банками, он сохраняется», — подчеркивается в сообщении регулятора.

