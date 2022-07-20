Украинские беспилотники совершили несколько атак на Запорожскую АЭС

Украинские военные атаковатли Запорожскую АЭС с помощью дронов-камикадзе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительной информации, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте», — написал Рогов.

О том, что украинские беспилотники нанесли удар по Запорожской АЭС, сообщили также в пресс-службе администрации Энергодара, передает «РИА Новости».

«Сегодня Киев совершил атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА», — рассказал представитель властей.

Уточняется, что украинская сторона использовала несколько дронов-камикадзе. Всего они совершили четыре атаки, последняя была зафиксирована в 16:01 мск.

Реакторная часть объекта не пострадала, сообщили в пресс-службе администрации города и в ВГА Запорожской области.

ВСУ неоднократно наносили удары по странции, отмечает агентство. Так, 12 июля украинские беспилотники сбросили несколько мин калибра 120 миллиметров на здание, расположенное рядом с АЭС, повредив кровлю и остекление. Кроме того, попытка атаковать электростанцию при помощи дронов была предпринята в понедельник, 18 июля. В результате инцидента ранения получили 11 сотрудников предприятия, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

