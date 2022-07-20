В МИД РФ заявили, что поставки дальнобойного оружия Киеву расширят географию спецоперации

В случае, если Украина продолжит получать от Запада дальнобойные вооружения, географические задачи российской спецоперации поменяются.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что во время встречи российской и украинской сторон в Стамбуле в конце марта ситуация существенно отличалась от нынешней.

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, по мере того как Запад поставляет Киеву все более дальнобойное оружие, такое как системы залпового огня HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от существующей линии еще дальше. «Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», — уточнил министр.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США в очередной раз стали спонсорами терроризма, так как поставленное на Украину из Вашингтона оружие перепродают преступникам по всему мира.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля, после обращения ДНР и ЛНР к Москве за помощью. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса.