В ЦБ оправдали введение банками комиссий по валютным счетам

Введение российскими банками комиссий по валютным счетам обусловлено не их желанием заработать, а внешними ограничениями, которые «накладывают на них контрагенты и которые они не в силах преодолеть». Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, передает «Интерфакс».
«Поведение банков обусловлено не их внутренней тарифной политикой, не их внутренним желанием, а, скорее, теми ограничениями, которые накладываются на них их контрагентами и которые они не в силах преодолеть или каким-то образом этим управлять», — сообщил Мамута на пресс-конференции.
По поводу введения комиссий по вкладам физлиц, он заявил, что такой инициативы нет и не будет, и она даже не обсуждается. Введение комиссий по банковским счетам обязательно должно быть прописано в договоре, и банк не вправе изменять условия, если у него нет выраженного согласия клиента, подчеркнул представитель ЦБ.
«Банки в основном вводят такие комиссии по крупным остаткам, то есть не по счетам розничным, где тысяча, две, три. Например, по счетам с остатками больше 10 тыс. долларов или евро. Значит банк уверен, что у него есть выраженное согласие клиента. Если клиент с этим не согласен, он может обратиться за соответствующей защитой в инстанции, которые разбирают гражданско-правовые споры — это суды, это омбудсмен», — отметил Мамута.
Он также добавил, что возможность использования активов в валютах недружественных стран постепенно сокращается. По его словам, банки вводят комиссии не потому, что хотят дополнительно заработать, а потому что у них сокращаются возможности по использованию этих средств: «банки-контрагенты существенно ограничивают возможность переводов, формируются огромные очереди, деньги зависают, клиенты недовольны, не обслуживаются мелкие чеки».