В ЦБ оправдали введение банками комиссий по валютным счетам

Введение российскими банками комиссий по валютным счетам обусловлено не их желанием заработать, а внешними ограничениями, которые «накладывают на них контрагенты и которые они не в силах преодолеть». Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, передает «Интерфакс».

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«Поведение банков обусловлено не их внутренней тарифной политикой, не их внутренним желанием, а, скорее, теми ограничениями, которые накладываются на них их контрагентами и которые они не в силах преодолеть или каким-то образом этим управлять», — сообщил Мамута на пресс-конференции.

По поводу введения комиссий по вкладам физлиц, он заявил, что такой инициативы нет и не будет, и она даже не обсуждается. Введение комиссий по банковским счетам обязательно должно быть прописано в договоре, и банк не вправе изменять условия, если у него нет выраженного согласия клиента, подчеркнул представитель ЦБ.

«Банки в основном вводят такие комиссии по крупным остаткам, то есть не по счетам розничным, где тысяча, две, три. Например, по счетам с остатками больше 10 тыс. долларов или евро. Значит банк уверен, что у него есть выраженное согласие клиента. Если клиент с этим не согласен, он может обратиться за соответствующей защитой в инстанции, которые разбирают гражданско-правовые споры — это суды, это омбудсмен», — отметил Мамута.

Он также добавил, что возможность использования активов в валютах недружественных стран постепенно сокращается. По его словам, банки вводят комиссии не потому, что хотят дополнительно заработать, а потому что у них сокращаются возможности по использованию этих средств: «банки-контрагенты существенно ограничивают возможность переводов, формируются огромные очереди, деньги зависают, клиенты недовольны, не обслуживаются мелкие чеки».

