Заявление Байдена заставило нефтяников в США нервно курить

После того, как накануне Джо Байден пообещал принять решительные меры для поддержки возобновляемой энергетики против изменения климата, нефть, большую часть дня постепенно терявшая в цене, резко взлетела. Если, как весьма вероятное следствие, в США начнется давление на нефтепроизводителей, то для топливного сырья это будет означать только одно – новый виток цен.

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Но на рынок действуют как стратегические, так и краткосрочные факторы, тем более, что заявление Байдена не отличалось определенностью. Обнародованные ночью по московскому времени данные Американского института нефти указали на рост нефтяных запасов в США на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали повышения на 400 тысяч баррелей, сообщил «Интерфакс». Минэнерго США представит свою статистику о запасах сегодня к вечеру.

Пока же на нефтяном рынке начался откат от достигнутых вчера вечером высот. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 8:11 мск опустилась на 0,55%, до 106,76 доллара за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты выросли в цене на 1%, до 107,35 доллара за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август - 103,88 доллара за баррель, что на 0,33% ниже итогового значения предыдущей сессии.

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Водитель – что твой курильщик

Безрезультатный визит президента США на Ближний Восток обнажил горькую правду: в мире сохраняется дефицит нефти, и разрешения этой проблемы в ближайшем будущем можно не ожидать, говорит аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. По ее словам, наступающая рецессия и повышение процентных ставок, конечно, продолжают пугать рынки, но истоки инфляции лежат сегодня на стороне предложения, поэтому политика регуляторов не поможет лечению проблемы.

Инфляция останется надолго. В от и стоимость нефти сорта Brent после снижения вновь подросла до 106 долларов, а цена WTI – до 100 долларов за баррель. История с COVID-19 в Китае продолжается, но она лишь слегка сдерживала рост цен. Между тем, трубопровод Keystone прекратил прокачку нефти из-за перебоев в подаче электроэнергии. Это привело к удорожанию тяжёлых сортов канадской нефти, которые поставлялись на НПЗ Мексиканского залива. Как напоминает эксперт, аналоги этой нефти из России и Венесуэлы недоступны в США из-за санкций.

Данные API вчера показали рост запасов сырой нефти в США на 1,86 млн баррелей – рост по-прежнему обеспечен выпуском нефти из стратегических резервов. Сегодня ожидается публикация данных EIA по запасам сырой нефти, которые по состоянию на 13 июля могут показать рост на 1,357 млн баррелей. С начала года по 8 июля из стратегического резерва было выпущено около 109 млн баррелей нефти.

И вот, на фоне создавшейся ситуации администрация Белого Дома заявила, что рассматривает возможность официального объявления чрезвычайной ситуации в области климата. Этот шаг откроет особые полномочия, включая запреты и ограничения на экспорт ископаемого топлива, отмену аренды и разрешений на бурение, напоминания водителям на АЗС о том, что они вредят здоровью человека и окружающей среде. В общем, вождение автомобиля того и гляди будет приравнено к курению, иронизирует Лукичева.

Нефти больше не будет

Что касается конкретно рынка, то начало недели для нефти выдалось позитивным, особенно на фоне провала от уровней прошлой недели, отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Стартовав в понедельник с отметки в 102 доллара за баррель Brent, стоимость бочки постепенно дошла до 108,3 доллара, немного откатившись утром в среду – до 107 долларов.

Прошлая неделя была ознаменована мощнейшей паникой трейдеров из-за двух факторов. Во-первых, указывает аналитик, опасения рецессии достигли своего пика, а вместе с ними ускорилось падение цен на основные товарные группы. Некоторые металлы от пиков снизились уже на 60%. Во-вторых, рынки ждали какого-то эффекта от визита Байдена на Ближний Восток. Но в результате ничего серьезного там не произошло, так как Саудовская Аравия дала понять, что не сможет быстро нарастить добычу, и к тому же её мощности все равно ограничены.

Вместе с этим, Минфин РФ подготовил проект нового бюджетного правила, по которому добыча нефти в будет ограничена 9,5 млн баррелей в сутки. Сейчас страна добывает примерно столько же – то есть, прироста добычи не планируется. Эти факторы вернули нефть на уровни выше 100 долларов после отката до 95.

Технически сопротивлением для нефти сейчас становится уровень 108-109 долларов за баррель Brent, полагает Переславский. При его преодолении котировки могут достаточно быстро дойти до 110, а затем – до 115 долларов за баррель и вновь попытаться пробить отметку в 120 долларов. Именно на 108 долларах сейчас проходит 20- и 100-дневные скользящие средние, которые являются индикаторами поддержки и сопротивления. Даже на фоне позитива на рынках, вызванного проанонсированным «Газпромом» запуском «Северного потока» после ремонта, эти отметки нефть может преодолеть уже в ближайшие дни, полагает эксперт.