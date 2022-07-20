Россияне поднимают продажи жилья в Турции и ОАЭ

По данным Управления статистики Турции, в июне продажи жилья в Турции иностранцам выросли более чем на 80% по сравнению с июньским показателем годичной давности. Всего иностранные граждане купили в первом летнем месяце рекордное количество объектов недвижимости – 8630.

Рекорд установлен благодаря резкому росту популярности турецкой недвижимости после 24 февраля. Причем, установлен он благодаря гражданам России. На их долю пришлись 1887 сделок или почти 22%. Всего же за первые полгода состоятельные россияне купили в Турции 5849 объектов недвижимости. Как нетрудно догадаться, они являются самыми активными покупателя турецкой недвижимости среди иностранцев.

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Естественно, львиная доля покупок приходится на курортные города и местности. Так, в Анталье на долю иностранцев пришлись 2534 дома или св. 30% от общего числа сделок по недвижимости в июне. В масштабах же всей страны доля покупателей из-за границы значительно ниже – 5,7%.

Турция является не единственной страной на Ближнем Востоке, где состоятельные граждане России активно себя ведут на рынках недвижимости. Такая же картина последние четыре месяца наблюдается и в ОАЭ. Особой популярностью у россиян пользуется по давней традиции Дубай, где они тоже энергично скупают квартиры, дома и виллы.

Популярности Дубая у россиян способствуют, конечно, не столько красоты природы и море, сколько меры, предпринимаемые местными властями. Например, покупка дома или квартиры в пересчете на американскую валюту не менее чем за 272 тыс. долларов дает инвестору право на трехлетнюю визу в ОАЭ, а 1,36 млн долларов – уже на пятилетнюю. По данным Российского делового совета в ОАЭ ок. 3 тыс. компаний, принадлежащих россиянам. По данным же посольства России в ОАЭ, в стране живет ок. 100 тыс. русскоговорящих, из них 40 тыс. - россияне. Эмираты ежегодно посещают до миллиона туристов из России. Личные самолеты российских олигархов постоянно курсируют между Москвой и Дубаем. В последние месяцы частыми гостями стали яхты российских миллиардеров, за которыми по всему миру объявлена самая настоящая охота.

Состоятельным гражданам России принадлежит немало вилл в искусственном архипелаге в форме огромной пальмы. По данным Центра перспективных исследований в области обороны (CADS), порядка четырех десятков россиян владеют в Дубае как минимум 76 объектами недвижимости, оформленными на них самих или их родственников, на общую сумму 314 млн. долларов. Особняки и виллы олигархов стоят не менее 25 млн. долларов.

Владелец компании по сдаче жилья в Дубае очень доволен «невероятным спросом», которым пользуется дубайская недвижимость у русских. Он любит рассказывать об одной семье из России, которая сняла на неопределенное время квартиру с тремя спальными комнатами на берегу океана за 15 тыс. долларов в месяц, и об очереди более чем из 50 россиян, ищущих жилье.

«Иметь сейчас российский паспорт или российские деньги очень токсично,- приводит New York Times слова российского бизнесмена, живущего в Дубае.- Никто не хочет вас принимать, кроме стран типа Дубая. В Дубае можно быть русским».