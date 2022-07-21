Аэропорт Сочи получит свыше 11 млрд рублей инвестиций до 2027 года

На модернизацию сочинского аэропорта в ближайшие пять лет могут направить более 11 млрд рублей.

«Международный аэропорт Сочи им. В. И. Севастьянова, входящий в группу компаний "Аэродинамика", продолжает работу над мастер-планом развития аэропорта до 2040 года. В рамках исследования прорабатывается будущее развитие и расширение аэропортового комплекса. Инвестиции на ближайшие пять лет могут превысить 11 млрд рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте воздушной гавани.

Отмечается, что мастер-план, охватывающий территорию площадью более 500 га, предусматривает расширение действующего терминала либо строительство нового стоимостью более 7 млрд рублей, а также проекты по реконструкции аэродромной инфраструктуры.

Одновременно с этим аэропорт реализует другие проекты, нацеленные на совершенствование комплекса. Так, объем инвестиций в развитие новой служебно-технической территории, проектирование которой уже завершено, оценивается в 3 млрд рублей. Будет заменена мазутная котельная 1974 года постройки, на строительство новой выделят более 400 млн рублей.

По словам директора по развитию инфраструктуры ГК «Аэродинамика» Рената Сайфуллина, мастер-планирование аэропорта завершится до конца 2022 года; разработка всех проектов рассчитана на пять лет. «Эффективное взаимодействие команды аэропорта с администрацией города Сочи при реализации своих планов и проектов позволяет учесть интересы всех сторон процесса — города и инвестора. При этом главная задача всех сторон процесса — повысить качество жизни горожан и транспортную доступность для всех жителей и гостей города-курорта Сочи», — подчеркнул Сайфуллин.

Аэропорт Сочи — пятый по числу пассажиров в России аэропорт. За первые четыре месяца года воздушная гавань обслужила 2,42 млн человек.