Акции «Аэрофлота» выросли на 5% после новости о смягчении санкций против российской авиаотрасли

После сообщения Евросоюза о частичном снятии запрета на поставки продукции для российской авиаотрасли акции компании «Аэрофлот» подскочили на 5%.

Как отмечает «Интерфакс», к 15:09 акции «Аэрофлота» на Мосбирже подскочили до 27,94 рубля (+5%), объем торгов превысил 288 млн рублей.

Ранее стало известно, что в рамках седьмого пакета антироссийских санкций ЕС решил упростить транзакции с продукцией российского АПК и транспортировку нефти в третьи страны. Кроме того, организация обязуется не принимать меры, угрожающие продовольственной безопасности. Наряду с этим принято решение о послаблении ограничительных мер, касающихся авиационных товаров.

«Будет разрешена техническая помощь России по авиационным товарам и технологиям в той мере, в которой это необходимо для сохранения технических и промышленных стандартов, установленных Международной организацией гражданской авиации», — указывается в коммюнике Совета ЕС.