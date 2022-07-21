Экс-советник главы Пентагона объяснил причину действий Путина на Украине

Бывший советник главы Пентагона полковник ВС США Дуглас Макгрегор объяснил причину, по которой президент РФ Владимир Путин решил начать специальную военную операцию на Украине.

По его мнению, российский лидер не имел ничего против независимости «незалежной», однако перспектива вступления этой страны в НАТО стала бы угрозой Москве, передаёт РИА Новости.

«Путин подчёркивал, что ему нет дела, например, до присоединения Украины к ЕС, – напомнил полковник. – Однако его категорически не устроило наращивание там военной мощи НАТО, финансируемое в основном Вашингтоном. При этом в Европе, в частности, в Италии и ФРГ, боятся дальнейшей эскалации напряженности».

Как считает Макгрегор, оба этих государства опасаются, что они вернутся на Украину.

«Я имею в виду подрывную деятельность, и попытаются дальше использовать украинский народ и обрубок украинского государства для угроз в сторону России», – заявил Макгрегор, отметив, что никто в Европе не желает вечной войны.

Кроме того, экс-советник министра обороны США высказал мнение, что основной мотив России заключается в нежелании иметь границу с НАТО.

Как ранее писал «Эксперт», по данным немецкого издания Welt США и их ключевые союзники из Европы в закрытом порядке обсуждают возможное окончание военного конфликта на Украине.

Согласно информации этого издания, в ходе тайных консультаций, изучаются дипломатические методы прекращения военных действий на территории «незалежной». Подробную информацию автору статьи не сообщают. Однако они отмечают, что причины «замешательства» Запада лежат на поверхности – за мирное конфликта выступают большинство европейских избирателей.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.