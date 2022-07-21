На Апеннины возвращается политический хаос

«Светлый» для Брюсселя день возврата российского газа в Европу несколько омрачили новости из Рима. Третья экономика объединенной Европы осталась без рулевого – Марио Драги покинул пост главы кабинета министров Италии после развала правящей коалиции.

Неожиданной новость об отставке СуперМарио не назовешь. Сам он неоднократно говорил, что уйдет в отставку, если его перестанут поддерживать партнеры по коалиции. Причем, он требовал поддержки всех партнеров. Не получилось: вместо того, чтобы поддержать Драги, к популистам из «Движения 5 звезд» присоединились правоцентристы из берлускониевской партии «Вперед, Италия» и ультраправые из сальвиниевской «Лиги». Поэтому утром 21 июля Драги приехал в президентский дворец и объявил президенту Серджо Маттароле об уходе.

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Следующие несколько месяцев особых изменений ни во внутренней, ни во внешней политике Италии однако не предвидится. До внеочередных выборов, которые могут пройти уже этой осенью, Марио Драги продолжит возглавлять правительство. Только у него и всех его министров появятся три слова «временно исполняющий обязанности».

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С другой стороны, возможности временного кабинета будут ограничены, что несомненно скажется на работе и в самом худшем проявлении может свестись к исполнению правительством лишь рутинных повседневных дел.

Как обычно, быстрее всех на политические новости отреагировали финансовые рынки. Процентная ставка по 10-летним гособлигациям подскочила на новостях об отставке Драги до 3,60%; а акции итальянских компаний продолжили падение. Главный индекс Италии FTSE MIB рухнул на 2,7%.

Внеочередные выборы затруднят принятие бюджета Италии на 2023 год. Обычно бюджетные баталии занимают осенью все время и внимание итальянских законодателей. Лишенные жесткой руки бывшего президента ЕЦБ депутаты, наверняка, расслабятся. Между тем, им необходимо провести реформы, чтобы получить из Фонда помощи ЕС 200 млрд евро.

С уходом Драги на полуостров, скорее всего, вернется политическая неразбериха и хаос. Италия еще совсем недавно славилась в Европе нестабильной политической жизнью. За 75 послевоенных лет на Апеннинах сменились 67 правительств.

Италию в ближайшем будущем ждет, по образному выражению еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, итальянца по национальности, идеальный шторм. Теперь на сцену выходит президент Италии Серджо Маттарела, которому, в первую очередь, предстоит решить: проводить досрочные выборы или назначить временное правительство. Наиболее вероятен первый вариант. Если президент объявит о проведении досрочных выборов, то их по итальянским законам необходимо провести не позднее чем через 70 дней. Если Маттарела будет действовать быстро и не станет тянуть с главным решением, то выборы могут состояться в начале октября.

Итальянские партии уже приготовились к предвыборной борьбе. Политологи считают, что выгоднее всего досрочные выборы правоцентристам. Согласно опросам по состоянию на 20 июля победу на них могут одержать «Братья Италии» Джорджи Мелони. Правда, при условии, если члены этой правой партии объединятся.

Политический кризис, по крайней мере, внешне начался на прошлой неделе после того, как лидер «Пяти звезд» Джузеппе Конте объявил об отказе поддерживать правительство. Конте во многом пошел на этот шаг, чтобы повысить уже давно снижающуюся популярность своей партии. С тех пор прошла неделя, но падение рейтинга «Пяти звезд» продолжается. Количество мест в новом правительстве у популистов, скорее всего, сильно уменьшится.