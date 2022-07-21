«Канадец» слабеет, но пока не сдается

Валютная пара доллар США/канадский доллар (USD/CAD) продолжает движение в рамках «бычьего канала» – «канадец» продолжает то слабеть, то укрепляться по отношению к «американцу», но в целом доллар США выглядит сильнее. Причиной слабости «луни» являются как собственно канадские финансовые и экономические факторы (ускорение темпов инфляции, политика Банка Канады), так и укрепление курса доллара США в свете ужесточения монетарных условий ФРС.

Например, экономисты Desjardins отмечают, что перспективы мировой экономики в ближайшие месяцы останутся сложными, и это, естественно, будет работать против канадской валюты. В то же время, растущие процентные ставки Банка Канады создают препятствия для задолжавших канадских домохозяйств. «Опасения мировой рецессии влияют на канадский доллар, который не является самой востребованной валютой в неопределенные времена», - полагает Джимми Джин, главный экономист и стратег Desjardins Bank в Монреале.

В банке отмечают, что рынки по-прежнему очень неспокойны, а аппетит к риску остается слабым по всем направлениям, несмотря на редкие случаи возобновления оптимизма. Тем временем, инвесторы ожидают, что Банк Канады повысит процентные ставки почти на 200 базисных пунктов в течение оставшейся части года, поскольку ему приходится бороться с растущей инфляцией и к тому же пытаться идти в ногу с Федеральной резервной системой.

«Ожидания повышения ключевой процентной ставки в Канаде по-прежнему высоки, но не настолько, чтобы повысить стоимость канадского доллара. Фактически, растущие процентные ставки подчеркивают проблему высокого долга домохозяйств и увеличивают риск значительной коррекции на рынке жилья», - констатирует Джимми Джин.

В момент публикации прогноза курс доллара США к канадскому доллару составляет 1,2870. Скользящие средние указывают на наличие краткосрочной бычьей тенденции по паре, заявляют в TradingView. На данный момент стоит ожидать попытку развития коррекции цены и тест уровня поддержки вблизи области 1,2735, считают эксперты. Далее последует отскок вверх и продолжение роста валютной пары. Потенциальной целью движения инструмента выступает область выше уровня 1,3245.

Риски и американский доллар давят на всех

У «луни» могла бы быть явная поддержка со стороны высоких цен на энергоносители, адаптивной монетарной политики и прогнозируемых реакций экономической системы, считает управляющий партнер ГК Aravana Сергей Усков. Но, по его словам, на фоне всеобщего бегства от рисков в 2022 году все это теряется под напором доллара США. Процентная ставка может достичь 3% до конца текущего года, что ограничит годовую инфляцию в рамках 7-8%, а отсутствие интереса сланцевых компаний к расширению активности по добыче так и не выведет Канаду в список лидеров мировых поставок нефти и газа.

Техническая картина для канадского доллара в долгосрочной перспективе сохраняется умеренно негативной, полагает Усков. В силе остается тренд на ослабление с вероятной целью на 1,3275. Это подтверждает месячный график торгов USD/CAD - тенденция сформирована в июне 2021 года и пока только закрепляется. Краткосрочно, добавляет эксперт, CAD может подорожать до 1,2700 в ответ на локальное ослабление доллара США, однако стратегически ситуацию это не меняет.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, в свою очередь, отмечает, что канадский доллар в последние дни укрепляется по отношению к американскому. Пара USD/CAD снизилась за неделю с 14 по 21 июля почти на 3% – с 1,3220 до 1,2870. Основные причины – общая коррекция американца на Форексе вниз после стремительного взлёта, и во многом связанное с этим удорожание нефти с 94,5 долл. до выше 106 за баррель Brent.

Однако, говорит эксперт, к середине недели тенденция изменилась. Среду и четверг канадская валюта проводит в узком диапазоне 1,2850-1,2900. Да и нефть торгуется второй день с небольшой амплитудой вокруг отметки 106 долл./барр. Причины остановки – в основном технические. Котировки дошли до сильных уровней, препятствующих дальнейшей коррекции. Но нет пока и значимых факторов возобновления движения по основному тренду.

Все зависит от ставки, а она будет расти

Четверг – важный день для европейских валют из-за заседания ЕЦБ, на котором ожидается повышение ставки на 0,25 или даже 0,5 процентных пункта. И хотя на канадца это подействует в меньшей степени, Гойхман отмечает, что в случае значительных подвижек по евро, передача движения через кросс-курсы EUR/CAD, CAD/CHF возможна и на USD/CAD. В течение дня курс может колебаться в пределах 1,2830-1,2920.

В пятницу 22 июля инвесторы обратят внимание на майские данные по розничным продажам в Стране Кленового Листа. Предполагается, что они увеличились до 1,6% к предыдущему месяцу. В случае превышения прогноза валюта Канады получит фактор поддержки, отмечает эксперт.

Между тем, рынки ждут главное событие, определяющее конъюнктуру на конец июля-август. Это заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США 27 июля. Интрига напряжённая, поскольку Федезерв из-за баснословной инфляции 9,1% может поднять ставку беспрецедентно – сразу на 1 процентный пункт, с 1,75% до 2,75%. Но ведь, с другой стороны, заметное удорожание кредитования тормозит инвестиции и экономический рост. Поэтому от конкретных действий и риторики регулятора на следующей неделе зависит динамика финансовых активов, в частности, и канадского доллара к американскому.

Общий тренд усиления американского доллара, вероятно, продолжится в перспективе предстоящих недель, предполагает Марк Гойхман. В случае разочарования посылами ФРС, пара USD/CAD способна углубить продвижение к рубежам 1,2700-1,2800. Однако общий восходящий тренд доллара, вероятно, продолжится, потому что ФРС будет и дальше повышать ставку – только неизвестно, какими темпами. Но в любом случае, к концу года она дойдёт до 3,5% – 3,75%. То есть, будет вдвое выше, чем сейчас. Это может увести USD/CAD к 1,34-1,35 – сильным техническим рубежам с осени 2020 года.