Китай исподволь сбрасывает американский госдолг

Американский госдолг теряет популярность. Политика ужесточения монетарной политики и повышения учетной ставки ФРС делает американские гособлигации менее привлекательными. Впервые с мая 2010 года Пекин снизил вложения в американский долг менее чем до триллиона долларов. Тенденция уменьшения вложений Китая в американский госдолг началась весной 2021 года. В мае вложения снизились по сравнению с апрелем почти на 23 млрд долларов и составили 980,8 млрд долларов. По сравнению с маем 2021 года снижение более существенно – ок. 100 млрд долларов или 9%. В мае 2010 г. вложения в американский госдолг, кстати, составляли 843,7 млрд долларов.

Сейчас главным держателем американского госдолга с огромным отрывом является Япония. Ее 1,212 трлн долларов в американских бумагах, между прочим, самыми низкий показатель за 2,5 года, с января 2020 года. Токио, кстати, в мае тоже снизил вложения в гособлигации США. В апреле они составляли 1,218 трлн долларов.