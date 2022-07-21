Китай исподволь сбрасывает американский госдолг

Американский госдолг теряет популярность. Политика ужесточения монетарной политики и повышения учетной ставки ФРС делает американские гособлигации менее привлекательными. Впервые с мая 2010 года Пекин снизил вложения в американский долг менее чем до триллиона долларов. Тенденция уменьшения вложений Китая в американский госдолг началась весной 2021 года. В мае вложения снизились по сравнению с апрелем почти на 23 млрд долларов и составили 980,8 млрд долларов. По сравнению с маем 2021 года снижение более существенно – ок. 100 млрд долларов или 9%. В мае 2010 г. вложения в американский госдолг, кстати, составляли 843,7 млрд долларов.
Сейчас главным держателем американского госдолга с огромным отрывом является Япония. Ее 1,212 трлн долларов в американских бумагах, между прочим, самыми низкий показатель за 2,5 года, с января 2020 года. Токио, кстати, в мае тоже снизил вложения в гособлигации США. В апреле они составляли 1,218 трлн долларов.
ФРС сейчас борется с инфляцией, повышая учетную ставку. В мае главный американский банк поднял ставку на 0,50%, а в июне – уже на 0,75%.Бе особого риска ошибиться можно спрогнозировать такое же резкое повышение и на следующей неделе. Хотя нельзя исключать и повышения в июле на целый процент.
При повышении ставок по гособлигациям цены падают. Инвесторы вынуждены продавать их до истечения срока погашения, в результате чего они несут убытки.
В случае с Китаем снижение вложений в американский госдолг еще и означает вполне разумное желание Пекина диверсифицировать свой портфель ценных бумаг.
«Очередной месяц продаж (американских облигаций) иностранными инвесторами,- прокомментировал для агентства Reuters данные по госдолгу США старший стратег TD Securities Геннадий Гольдберг.- Хотя, похоже, в мае темпы продаж начали замедляться».
Вложения иностранных государств в американский долг в мае стали самыми низкими за год – 7,421 трлн долларов. В апреле они были 7,455 трлн долларов.
Между прочим, рост вложений иностранных государств в американский госдолг в мае оказался самыми высоким с марта 2021 года – 99,84 млрд долларов.