Концерн Holcim нашел покупателя на российские активы

Немецко-французский концерн Holcim, производящий строительные материалы, полностью продал все свои активы в России. Как сообщает источник внутри компании, сделка по купле-продаже уже состоялась, сейчас идет оформление документов. Известно, что покупателем стал российский инвестор, а информация о стоимости не разглашается.

По официальным данным, в российские активы компании входят четыре цементных завода в Московской, Калужской и Саратовской областях и три карьера по добыче нерудных материалов (Республика Карелия). Все ее заводы в России продолжат свою работу в обычном режиме, без остановок.

Ситуация с продажей российского бизнеса развивалась постепенно. Об уходе из России немецко-французский концерн объявил в марте 2022 года. При этом компания подчеркнула, что продолжает работать в обычном режиме, в полной мере выполняя свои обязательства перед клиентами. В апреле российский офис компании заявил о том, что начал процесс поиска вариантов продажи своих российских активов. В мае концерн начал переговоры по продаже цементных заводов в России с 15 компаниями.

Holcim в России занимается производством строительных материалов и предоставляет комплексные решения для строительства. Штат сотрудников в России — 1800 человек. Продукция компании используется в инфраструктурном строительстве, производстве товарного бетона, ЖБИ, легких бетонных изделий. Как указано на сайте компании, Holcim — единственный производитель цемента в России, применяющий технологию утилизации отходов в производстве.

Как следует из финансового отчета за 2021 год, на операции компании в России приходилось примерно 1% всей выручки.