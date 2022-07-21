Магазин приложений RuStore предложили сделать обязательным для предустановки на гаджеты

Минцифры предлагает включить российский магазин приложений RuStore в перечень программ, обязательных для предустановки на устройствах, произведенных в странах ЕАЭС.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

RuStore предлагается устанавливать на гаджеты вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам Applist. Это мотивируется тем, что «функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist».

В качестве соисполнителней постановления указаны Минэкономразвития, Роспотребнадзор и ФАС.

В конце мая VK запустил бета-версию магазина RuStore, созданного в сотрудничестве с 10 российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android. По данным самого интернет-холдинга, к настоящему моменту RuStore установили около 50 тыс. раз.

