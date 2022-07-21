Мантуров заявил о возможной отмене параллельного импорта в России

Денис Мантуров – вице-премьер, глава Минпромторга РФ – заявил, что параллельный импорт в России постепенно будет отменяться.

Об этом чиновник заявил в ходе рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передаёт ТАСС.

В частности, Мантуров обратился к отечественным производителям, призывав их готовиться к тому, что механизм параллельного импорта, который был запущен в мае текущего года и который позволяет ввозить в страну отдельные товары без согласия правообладателя, может быть в скором времени отменен.

По словам чиновника, на фоне насыщения рынка товарами отечественного производства необходимость в этой мере в отношении некоторых групп продукции попросту исчезнет.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам Мантурова, Россия должна перейти от рыночной промышленной политики к обеспечению технологического суверенитета.

«Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», – сказал вице-премьер.

Он отметил, что такого мнения придерживаются и другие члены российского правительства. Чиновник пояснил, что в первую очередь необходимо завершить создание новых кооперационных связей, чтобы обеспечить текущие поставки критически важных комплектующих.

«Сейчас интенсивно занимаемся этим в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами. При этом ускоренными темпами будем осваивать производство собственных аналогов для замены импортных компонентов», – подчеркнул чиновник. Одновременно с этим, рассказал Мантуров, ведется работа по освоению производства отечественных аналогов ключевых компонентов.

