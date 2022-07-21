Минобороны РФ рассказало об уничтожении в Одесской области 600 боевиков

В Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении Воздушно-космическими силами России нескольких сотен боевиков под Одессой на прошлой неделе.

«По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников», — говорится в сводке ведомства.

Как уточнили в Минобороны, на следующий день, 17 июля, по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено свыше 320 националистов.

Сообщается, что «на фоне значительных потерь на востоке Украины» мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей страны отказываются ехать на Донбасс. «Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области, в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения», — рассказали в ведомстве.

За минувшие сутки российские силы уничтожили девять пунктов управления, «в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск».

Ликвидированы шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в ДНР, Днепропетровской области и в районе Николаева.

Удары нанесены по батарее РСЗО «Ураган» и самоходных артиллерийских гаубиц «Акация»; поражены восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня «Град». В районе Краматорска (ДНР) сбит украинский Су-25, в районе Первомайское Николаевской области — вертолет Ми-8.