Nasdaq: мусорный ветер

В среду подъем потрепанных многомесячными распродажами технологических акций продолжился. В результате Nasdaq Composite показал лучший результат, чем другие индексы, прибавив по итогам дня 1,58%. S&P 500, в котором такие бумаги представлены меньше, вырос на 0,59%, а наиболее традиционный Dow Jones Industrial Average – лишь на 0,15%.

Хотя уже второй день подряд отдельные аналитики усматривают в динамике рынка признаки прохождения им «дна», пока что можно говорить только об обычном «медвежьем ралли». Достаточно посмотреть на вчерашних лидеров роста в составе Nasdaq.

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Вся первая пятерка ранее понесла такие потери, которые даже после рывка в среду нельзя назвать иначе, как сокрушительными. Акции Atlassian Corporation взлетели на 11,2% – и теперь их снижение с начала года составляет 44,1%. Бумаги Datadog, подскочившие на 8,52%, находятся на 49,5% ниже 52-недельного максимума, а Okta и MercadoLibre, прибавившие 7,7% и 7,6% – на 62,7% и 60,4% соответственно.

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О непростой судьбе акций Netflix, которые заняли 5 место с 7,3% роста, можно было бы и не напоминать, тем более что подскочили они еще на постмаркете во вторник, а вчера практически не изменились в цене. Но невозможно не отметить, что сейчас эти акции находятся на 69,1% ниже своего 52-недельного максимума.

Их рост с одной стороны, конечно, связан с тем, что прибыль оказалась немного выше ожиданий, а сама компания намерена перестать терять подписчиков. Но есть еще и отложенная реакция на то, что от максимума до майского минимума Netflix подешевела в 4,3 раза – это, что ни говори, повлияло на соотношение ее цены и прибыли сильнее.

Может ли это означать, что «дно» и в самом деле пройдено? Даже для отдельно взятой Netflix, чей P/E уже не выглядит пугающе и близок к 20, это все еще не факт. Но тут хотя бы многое зависит от того, как пойдет бизнес компании дальше. Ее акции, к слову, в случае, если последние изменения в тактике и стратегии Netflix принесут успех, могут оказаться неплохой инвестицией. Но вот для остальных лидеров вчерашнего роста куда важнее общая обстановка на рынке, настроения публики, ликвидность и уровень ставок.

Все-таки у них, как и у ряда других подросших в последнее время акций, коэффициенты P/E запредельно высоки, а то и вовсе отрицательны. И где в их взлете виновато банальное закрытие «шортов», а где – появление у инвесторов разумной уверенности в будущем компаний, понять непросто. Подобные «акции роста» по мере ужесточения денежно-кредитной политики ФРС могут еще очень долго искать «дно» и некоторые, возможно, не найдут его никогда.

Последнее ко всем акциям США относиться, конечно, едва ли может, хотя прецеденты полного исчезновения фондового рынка истории и известны (в России и Китае в 20 веке, например). Но и дальнейший подъем ставок, и сокращение баланса ФРС, и снижение ликвидности по другим причинам в обозримой перспективе просматриваются. Как и рецессия, и переход экономики в режим долгосрочной стагфляции.

Для акций все это крайне неблагоприятно. В эпоху стагфляции 1970-х – начала 1980-х годов, те же P/E американских акций были в разы ниже, чем сейчас. И путь дальше вниз для Nasdaq просматривается неплохо.

«История говорит, хотя и не гарантирует, что вчерашний день с большей вероятностью был отскоком медвежьего рынка, нежели началом нового бычьего рынка», – отмечал на CNBC главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стоволл.

Рост последних дней связан с тем, что в начале сезона отчетности подавляющая часть компаний превзошла пониженные ранее прогнозы прибыли. Кого-то это вдохновило на долгосрочные покупки, а кого-то – на закрытие «шортов». Но сейчас этот процесс начинает выдыхаться сразу с двух направлений. С одной стороны, прогнозы чаще, чем поначалу, оказываются не заниженными, а завышенными, с другой же – реакция на отчеты меняется.

Так, вчера (уже на постмаркете) акции Tesla взлетели на 4,77% после того, как та отчиталась о прибыли на акцию в размере $2,27, хотя аналитики ждали лишь $1,81. Но уже через несколько минут котировки вернулись обратно.

По мере роста числа отчетов снижается доля превзошедших ожидания. Если, по данным Refinitiv, утром вторника из 48 компаний S&P 500, сообщивших о доходах, таких было 89,2%, то уже вчера (после 60 отчитавшихся) их стало 78,3%. Этого все еще очень мало для выводов, и последняя цифра не слишком показательна, но она уже ниже, чем была в среднем за последние 4 квартала. А слабый сезон отчетности, к тому же на фоне повышения ставки ФРС на следующей неделе, вполне способен открыть рынку путь вниз.

«Хотя я надеюсь, что рынки достигли ‘дна’ (а я надеюсь, что крайний пессимизм может привести к капитуляции инвесторов), моя работа состоит в том, чтобы указать на основные факторы, лежащие в основе рыночных движений. Суть же их состоит в том, что ни экономика, ни корпоративные доходы пока не ощутили на себе всю тяжесть ужесточения политики ФРС», – цитировал вчера Bloomberg основателя Sevens Report Тома Эссея.