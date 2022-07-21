Музей оптических иллюзий – путешествие, полное чудес

Музей иллюзий – это интерактивное пространство, где удивительные оптические иллюзии оживают и становятся порталом в приключения. Посетителей ждут 33 локации, аналогов которым нет не только в городе, но и в стране.

Шагнув в изумляющие оптические миражи, гости музея перенесутся в сказочный лес, увидят тайны древнего Египта, исследуют затонувшую Атлантиду, поиграют с тиграми, полюбуются панорамой Москвы с ладони Кинг-Конга, и даже летом смогут прокатиться на сноуборде с Воробьёвых Гор, сделав потрясающие фото в десятках невероятных локаций.

Необыкновенная достопримечательность столицы открыта каждый день, чтобы каждый смог прикоснуться к волшебству, зарядиться радостью и новыми впечатлениями. Локация является dog-friendly, поэтому в увлекательное путешествие вы смело можете взять с собой любимых питомцев!

Для детей и пенсионеров в музее действуют льготные условия, подробнее с которыми можно ознакомиться на официальном сайте museumofillusions.moscow.

Кстати, до 23 июля билет в новую локацию столицы можно приобрести со скидкой 50%! При этом воспользоваться им посетители смогут в течение года с момента приобретения.

Кроме того, планируя визит на Воробьевы горы, москвичи могут стать гостями не только музея, но и насладиться видами Москвы с высоты птичьего полета из кабины канатной дороги Воробьевы горы – Лужники, а для любителей экстрима есть возможность прокатиться на ZipLine через Москва-реку или бесплатно покататься на скейтборде рядом с Воробьевской набережной на территории пляжного центра.

Реконструкция комплекса «Воробьевы горы» продолжается с целью создания для москвичей и гостей столицы уникального пространства для занятий спортом, культурного досуга и активного отдыха в центре столицы. В настоящее время ни один из объектов в Москве не располагает такой обширной инфраструктурой, позволяющей совместить зимние и летние виды спорта, в том числе экстремальные, зону ресторанов и кафе, туристические маршруты, уникальный природный ландшафт и культурно-историческое наследие.

ул.Косыгина 28/2

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