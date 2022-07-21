Новые экологические инициативы производителя воды из озера Байкал

Третья «Российская креативная неделя» прошла в Москве с 7 по 10 июля 2022 г. Огромная творческая площадка, которая объединила стартаперов, экспертов, представителей бизнеса и власти. На форуме представители творческих индустрий не только могли делиться своим опытом и знаниями, но и имели возможность вести открытый диалог с представителями власти.

В павильоне «Деловая программа» выступили Лефевр Анна, директор по маркетингу компании «Байкал Аква» и Александр Супоненко, руководитель группы проектов ТРИЗ Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент».

Спикеры рассказали о проекте компании по утилизации и вторичной переработке использованной тары из-под воды «Legend of Baikal». Накопление отходов оказывает значительный вред окружающей среде, поэтому компания хочет минимизировать попадание бутылок на полигоны и планирует сделать замкнутый цикл производства.

На сегодняшний день проблемы переработки отходов связаны как с организацией системы, так и с культурой и осознанностью граждан. Многие потребители в нашей стране понимают важность сортировки отходов, но не знают, как организовать этот процесс, а также сомневаются, что отсортированный мусор действительно попадает на переработку, а не везется на полигон со всеми остальными отходами. И это не безосновательно, так как на данный момент еще существуют проблемы в коммунальной сфере, и поэтому отсортированный мусор не всегда попадает на переработку. В свою очередь заводы по переработке пластиковых отходов говорят о недостаточном количестве отсортированного сырья, производство работает не на полных мощностях. И чем дальше регион от центральной части России, тем слабее развита инфраструктура по сбору и переработке отходов.

Тем не менее и со стороны государства, и со стороны ответственных производителей предпринимаются различные инициативы для стимулирования граждан сортировать мусор. В парках, во дворах, в бизнес и торговых центрах устанавливают контейнеры и урны для раздельного сбора отходов. Публикуются просветительские статьи, а также снимаются видеоролики о важности сортировки мусора и вторичной переработки, а также по каким критериям его сортировать.

Компания «Байкал Аква» забирает у клиентов своего интернет-магазина всю использованную тару из-под воды «Legend of Baikal». Курьер привозит воду потребителю и забирает пустую тару предыдущего заказа (пластик любого размера, стекло, алюминиевые банки и даже картонные коробки). Далее компания отвозит ее на переработку. Данная услуга помогает потребителям экономить время, так как не приходится самостоятельно сдавать вторсырье в пункты приема, а также стимулирует людей не выбрасывать бутылки в мусоропровод вместе со смешанными отходами. За 2021 год «Байкал Аква» собрала и сдала на переработку 43,25 тонны пластиковых бутылок различного объема, а также 25,6 тонны стекла.

Собранные пластиковые бутылки попадают на завод по переработке, где их измельчают и в результате получают ПЭТ(хлопья) – флексы. Из них производят различные пластиковые продукты, такие как: волокно, термоформовочную пленку (для упаковки продуктов), термоскрепленное полотно, а также преформы.

«Байкал Аква» с помощью подрядчиков планирует производить из флекса преформы для новых бутылок (концепция bottle to bottle), PET-нити, из которых можно шить брендированные подушки, пледы, футболки, кепки, форму для сотрудников завода, а также реализовывать флекс заинтересованным компаниям.

Крышки от пластиковых бутылок производят из плотного полиэтилена (PEHD), их перерабатывают методом экструзии, то есть изделия или полуфабрикаты из полимерных материалов получают путем выдавливания расплава полимера через формующую головку нужного профиля. Таким образом производят листы, планки и профили, из которых собирают мебель и другие рамные конструкции. Также из крышек методом нагрева и прессования в формы производят значки, номерки, сувенирные фигурки.

Стеклянной бутылке компания тоже дает вторую жизнь, для этого «Байкал Аква» привлекла партнера по переработке вторичного стекла – мастерскую «Плавим.Стекло». Мастерская «Плавим.Стекло» на протяжении семи лет активно развивает и популяризирует направление переработки вторичного стекла в Иркутске. На сегодняшний день у мастерской больше 10 видов продукции из тарного стекла: тарелки и блюда, соусники, подсвечники и свечи, стаканы, бокалы, вазы, салфетницы, декоративная мозаика, люстры и светильники. Из стеклянной бутылки «Legend of Baikal» стали производить брендированные стаканы, свечи, а также стильные тарелки – менажницы, представляющие собой сплющенные бутылки.

«Байкал Аква» - FMCG компания, работает с большим количеством партнеров и клиентов, поэтому постоянно нуждается в различных POS материалах, подарках и сувенирной продукции. Компанией было принято решение, все необходимые материалы производить из вторичной переработки пластика и стекла.

Для своей презентации на «Российской креативной неделе» спикеры подготовили небольшие коробки с образцами дробленого пластика, флекса, а также продуктов, которые были из него произведены, чтобы наглядно продемонстрировать возможности вторичной переработки. Во время своего выступления представители «Байкал Аква» пригласили к сотрудничеству партнёров, компании, которые заинтересованы в производстве из флекса. Идеи вторичной переработки понравились компаниям, которые производят дизайнерские предметы, представители обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества.

В Сибири и на Дальнем Востоке, где на данный момент еще слабо развита переработка отходов, компания «Байкал Аква» планирует установить прессы для пластика у 3PL – операторов, которые будут забирать использованную тару из-под воды «Legend of Baikal» у партнеров компании. В дальнейшем спрессованный пластик будет реализоваться компаниям по его переработке.

«Байкал Аква» планирует развивать и масштабировать проект по переработке использованной тары. Популяризировать проект, рассказывать потребителям о важности сортировки мусора и о возможностях вторичной переработки. Подключать новых партнеров, которые могли бы перерабатывать пластик и стекло и производить из него различные продукты как для производственных, так и для маркетинговых нужд.