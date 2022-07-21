Объем просрочки по кредитным картам достиг исторического максимума

Российские банки в июне выдали рекордное число кредитных карт — 1,73 млн. По сравнению с маем их количество выросло на 20,4%. При этом общее количество кредиток с просрочкой в РФ впервые превысило 3 миллиона, сообщили РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Портфель российских банков в данном сегменте вырос за месяц на 2,6% — до рекордных 1,5 трлн рублей, а количество выданных карт — на 2,3%, до 51,6 млн. При этом средний лимит кредитки увеличился незначительно — до 69,6 тыс. рублей против 69,2 тыс. в мае. Количество кредитных карт с просрочкой впервые достигло 3 миллионов, увеличившись за месяц на 2,6%, а общий объем просроченной задолженности по кредиткам вырос на 3,1%, до исторического максимума в 183 млрд рублей.

«Рост числа просроченных кредитных карт связан с двумя основными трендами на этом рынке. Во-первых, банки, следуя за спросом, продолжают выдавать довольно значимые объемы кредитных карт, что впоследствии, безусловно, приводит к росту числа дефолтных карт. Во-вторых, основной рост отмечается с начала текущего года (+15%), что, скорее всего, связано изменением кредитных процедур кредиторов», — отметили аналитики.

