Осиновая вагонка для бани: преимущества и особенности

Многие люди принимают решение в пользу вагонки из осины, которая обладает целым рядом преимуществ:

Осиновая древесина не коробится и не трескается, а также устойчива к повышенной влажности, чем как раз и отличаются сауны и парилки;

Изделие из этой породы не подвержено гниению;

Даже при повышенной влажности осина не меняет свой внешний вид и остается чистой и светлой;

Хорошо переносит удары, а также устойчива к механическому воздействию;

Благодаря тому, что данная порода дерева очень тяжело нагревается, в отличие от других пород, то прикосновение к такому профилю не причинит неудобства и дискомфорта людям, находящимся в парилке;

Минимально засмоленная такая древесина не выделяет смолы во время нагревания, что крайне важно в бане, во избежание получения ожогов;

Уникальной особенностью данной породы, является то, что она убивает вредоносные грибки брожения;

Обшивка из осины действует исцеляюще на организм человека;

Болезни суставов, а также различные бронхиты, проходят значительно легче и быстрее при частом взаимодействии больного с этой породой дерева;

В аромате данной древесины присутствует некоторая горечь, но при этом осина имеет антигельминтные и противовоспалительные свойства;

Как дерево-вампир, вагонка из этой породы древесины обладает эффектом вытягивания отрицательной энергии и облегчает состояние больных;

Ее целебные и полезные качества ярче и эффективнее раскрываются при приеме банных процедур;

Обшить парную своими руками достаточно просто, если все делать по правилам и не отклоняться от инструкции по монтажу именно данного отделочного материала. Не стоит нарушать технологию по монтажу, так как профиль, при неправильной установке, быстро придет в негодность.

Хоть профиль из осины и имеет высокий уровень влагостойкости и обладает немалым запасом прочности, но и это не спасет панели, при некачественной установке, от скорого износа материала. Во избежание негативных последствий требуется соблюсти ряд необходимых требований:

Обязательный зазор между профилем и стеной, для обеспечения вентиляции;

В случае если стена подвержена увлажнению или сама по себе влажная, то необходимо такую стену обработать влагозащитным раствором;

Деревянные планки обрешетки обильно пропитать грунтовкой во избежание появления гниения и жуков короедов. Также обрешетку стоит пропитать огнезащитным составом;

Профиль также обрабатывается защитными растворами, после чего его надо просушить во дворе или же на балконе, а затем панели вносят парилку – за сутки до начала работ. Вагонка за это время адаптируется к комнатной температуре и вообще к атмосфере парилки. Данное условие необходимо соблюсти во избежание деформации панелей после установки из-за значительного перепада температур.

Вагонка может устанавливаться тремя способами: по горизонтали, по вертикали и по диагонали. От выбранного способа установки зависит подготовка стен. Но при использовании любого из них обрешетка должна располагаться перпендикулярно профилю.