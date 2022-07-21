Ozon выпустил свою банковскую карту

Ozon сообщил о запуске собственной банковской карты, которая работает с платежной системой «Мир». Пока ее могут протестировать только 100 тыс. клиентов Ozon, а с 1 августа возможность открыть карту появится у всех желающих.

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Как сообщили в компании, у покупателей с открытым «Ozon Счетом» он автоматически сменится в личном кабинете на «Ozon Карту». Владельцам такой карты покупки в в интернет-магазине обойдутся дешевле до 30%, а при оплате других покупок кешбэк составит 10%. Ранее Ozon предлагал банковскую карту, выпущенную банком-партнером, которая позволяла получать только кешбэк при покупках.

«Мы видим, что возможность получения скидок до 30% на Ozon уже привлекла 6 млн пользователей, оформивших Ozon Счет. Ozon Карта — следующий этап развития финансовых продуктов на базе собственного универсального банка: она дает возможность делать выгодные покупки и вне маркетплейса», — отметил гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

Оформление дебетовой карты и ее обслуживание будут бесплатны. В дальнейшем ее держателям станут доступны рассрочка на покупки, овердрафт и накопительные счета.

