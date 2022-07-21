Падение рубля спасло акции от обвала

Российский рынок акций начал день с уверенного снижения. К полудню Индекс Мосбиржи просел на 2,5% и лишь 22 пункта не дошел до «круглой» отметки 2000, которую многие аналитики называют целью снижения.

В общем-то, рынок акций уже давно проявляет слабость, с 8 июля находясь в нисходящем тренде. Сегодня поводом для очередного витка снижения послужило, как это ни банально звучит, отсутствие поводов для роста, а также снижение нефти на 2,5%.

Однако в середине дня распродажи были приостановлены, и рынок пытается развернуться вверх на фиксации прибыли по спекулятивным шортам. Во многом такие действия трейдеров были спровоцированы падением курса рубля, что всегда поддерживает акции экспортеров.

Однако отыграть утренние потери так и не удалось: по итогам сегодняшней сессии Индекс Мосбиржи закрылся с потерями в 1%.

Как и вчера, среди высоколиквидных акций хуже рынка был НЛМК (-3,4%). Трейдеры продолжают отыгрывать вчерашнее выступление основного акционера компании Владимира Лисина, который обозначил удручающую картину как по своей компании, так и по отрасти в целом. На 2,8% подешевели акции «Северстали».

Лучше рынка отторговался «Сургутнефтегаз», обыкновенные акции которого выросли на 3,5%, а привилегированные – на 1,7%. Каких-то новостей по компании не было, но эта бумага очень часто непредсказуемо растет и также неожиданно потом падает.

Повышенным спросом вновь пользуются акции девелоперов. Завтрашнее снижение ключевой ставки Банка России приведет к очередному уменьшению ставок по кредитам банков, в том числе ипотечным. Эту идею и отыгрывают трейдеры, покупая бумаги застройщиков. Фундаментальную оценку их стоимости рассчитать невозможно из-за того, что многие эмитенты не публикуют квартальные отчетности. С технической точки зрения акции компаний сектора выглядят среднесрочно перекупленными.

Не смогли удержаться выше 15 тыс. руб. акции «Норильского Никеля» (-1,7%). Если бумага снизится еще на пару процентов, у многих инвесторов начнут срабатывать стоп-заявки для ограничения убытков, а спекулянты активизирую игру на понижение котировок.

Если завтра рынок не получит порции позитивной информации, то с очень большой вероятностью стоит ждать тестирования Индском Мосбиржи отметки 2000 пунктов.