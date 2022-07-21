Политика и дефляция надавили на рубль

День для валютных трейдеров выдался сегодня необычно напряженным. Буквально на открытии рынка курс рубля резко упал – на 3,8%, до почти 57 руб. за доллар – и также быстро вернулся в район 55 руб. Возможно, кто-то из крупных трейдеров допустил ошибку и кинул в пока еще малоликвидный рынок большую рыночную заявку на покупку валюты.

Еще более сильное движение – на 5,8% – произошло в период с 12.00 до 13.00 мск, когда курс российской валюты ушел в район 58,9 руб. за доллар. Вероятно, покупку иностранной валюты вел какой-то крупный игрок, заставивший сработать стоп-заявки у более мелких спекулянтов, игравших на укрепление рубля.

Но и это девальвационное движение не получило продолжения и было быстро залито долларами и евро экспортеров, которым нужны рубли для расчетов с бюджетом.

В результате, по итогам дня рубль ослаб к доллару чуть менее чем на 3%, до 56,65 руб.

При этом стоит отметить резко выросший оборот торгов. Так, сегодня по паре доллар-рубль расчетами «завтра» было наторговано 155,4 млдр руб. против вчерашних 93,4 млрд руб. и 121,5 млрд руб. во вторник.

Рост оборотов торгов говорит о том, что на иностранную валюту появился спекулятивный спрос. Отчасти он вызван информацией СМИ, что в США обсуждается возможность внести Россию в список «стран – спонсоров терроризма». Это даст возможность США вводить санкции в отношении торговых партнеров России.

Кроме того, трейдеры ждут завтрашнего решения Банка России по ключевой ставке. Если еще на прошлой неделе экономисты предрекали снижение показателя на 0,5 п.п. до 9%, то сейчас они не исключают, что из-за продолжающейся дефляции регулятор может пойти на более решительный шаг, чтобы стимулировать рост экономики. Снижение ставки вызовет уменьшение процентов по банковским депозитам и доходности ценных бумаг, что ослабит привлекательность рубля. Впрочем, особой альтернативы рублю сейчас нет, вложения в валютные инструменты затруднены и очень рискованны с точки зрения возможного введения очередных санкций Запада.

Спекулянты это понимают, но все равно пытаются раскачать рынок.

Не исключено, что завтра волатильность курса рубля также будет высокой, и пока не очень понятно, каков будет вектор движения пары доллар-рубль.

«Мы ждем укрепления рубля на фоне начала периода выплат налогов крупными российскими экспортерами, для чего им придется продавать валюту – это поддержит рубль. Однако в то же время постепенно начал налаживаться параллельный импорт. В целом же можно ожидать, что в конце июля — начале августа курс российской валюты к доллару будет находиться в расширенном коридоре в 52-62 руб., так как последствия и налогового периода, и заседания ФРС могут по-разному сказаться на курсе валют, а экономическая ситуация в России все еще крайне нестабильна», прокомментировал «Эксперту» ситуацию на валютном рынке аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.