Президент Италии принял отставку премьер-министра Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги встретился с президентом Серджио Маттареллой и во второй раз заявил о намерении уйти в отставку вместе с возглавляемым им правительством.

Как сообщается на сайте итальянского президента, глава государства принял отставку премьера.

«Правительство остается у власти для решения текущих вопросов», — указывается в сообщении.

На прошлой неделе Драги подал в отставку, указав на прекращение существования общенационального большинства. Ранее премьер-министр попросил парламент поддержать его программу помощи населению и бизнесу, однако одна из ведущих коалиционных сил, «Движение пяти звезд», бойкотировала голосование о доверии правительству. В тот раз президент Маттарелла не принял отставку Драги.

Накануне вечером Совет министров Италии получил относительное большинство в ходе голосования о доверии, которое состоялось в верхней палате национального парламента, передает «РИА Новости». В поддержку правительства выступили 95 из 133 участвовавших в голосовании сенаторов. Всего в зале заседаний находились 192 из более чем 300 сенаторов.

Ранее «Эксперт» писал, что, в частности, по словам сенатора Антонио Сакконе, падение правительства Драги может спровоцировать эффект домино и привести к падению правительств еще в ряде европейских стран и, в конечном итоге, к «дестабилизации Европы», поэтому за событиями в Италии сейчас следит весь Запад.