Производитель бурбона Jim Beam продаст свой бизнес в РФ местному руководству компании

Производители бурбона Jim Beam и коньяка Courvoisier, компании Beam Suntory и Edrington договорились о продаже своего бизнеса в России руководству компании Maxxium Russia.

«Мы определили, что лучший способ уйти с рынка — это продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в будущем развитии компании», — указывается в пресс-релизе Beam Suntory, опубликованном на сайте компании.

Уточняется, что поставки в РФ, приостановленные в начале марта, больше производиться не будут. «Поставки Beam Suntory не будут возобновлены, поскольку мы продолжаем соблюдать все применимые законы, включая международные санкции», — отмечается в сообщении.

Японский производитель элитного алкоголя Suntory Holdings в 2014 году приобрел американскую компанию Beam Inc. Стоимость сделки составила $16 млрд. Beam выпускает виски и бурбоны Jim Beam и Maker's Mark, а также коньяк Courvoisier и текилу Sauza.

Jim Beam является одним из самых старых бурбонов в мире. История бренда началась в 1788 году, когда владелец вискикурен Джейкоб Бим начал дистилляцию виски на холмах Кентукки. Виски здесь варили не из зерновых, как в Европе, а из кукурузы. Несмотря на всемирную популярность бренда, продается этот напиток главным образом в англосаксонских странах — той же Великобритании и США.

В начале июня «Эксперт» писал о том, что в России сформировался тренд замещения крепких алкогольных напитков вином. При этом, по словам директора департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Никиты Кузнецова, тренд наметился уже в прошлом году.