Россия разрешила полеты Boeing 737 MAX

В воздушном пространстве РФ разрешили полеты самолетов Boeing 737 MAX. Для начала использования этих лайнеров перевозчиками российские авиационные власти должны повторно сертифицировать борта. Кроме того, самолеты могут принадлежать только дружественным России странам.

В соответствующем уведомлении Центра аэронавигационной информации поясняется, что запрет на полеты в РФ продолжает действовать для государств, включенных распоряжением правительства от 5 марта в список недружественных. В перечень вошли почти 50 государств, среди которых все страны ЕС, а также Австралия, Великобритания, Канада, Норвегия, Южная Корея, США, и Япония.

Самолеты Boeing 737 MAX, в частности, есть в авиапарках работающих в РФ «Белавиа» (Белоруссия), SСAT (Казахстан), Turkish Airlines (Турция) и Flydubai (ОАЭ). Среди российских компаний лайнеры использовала только S7; в апреле перевозчик оформил заявку на возврат двух бортов лизингодателю.

Судя по данным сервиса Flightradar24, на которые обращает внимание РБК, один лайнер Boeing 737 MAX уже совершил полет через российское воздушное пространство — борт авиакомпании «Белавиа» выполнил рейс из Минска в Тбилиси.

Россия запретила полеты Boeing 737 MAX над своей территорией весной 2019 года после двух трагических инцидентов. В октябре 2018 года в результате крушения лайнера индонезийской Lion Air погибли 189 человек; в марте 2019-го разбился борт Ethiopian Airlines, жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях причиной крушения стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.