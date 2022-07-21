Россия ввела симметричный режим в отношении иностранных банков

Власти блокируют выход иностранных банков с российского рынка как ответ на санкционные меры против отечественных кредитных организаций, работающих в других странах. 15 июля подкомиссия Минфина РФ по выдаче разрешений на осуществление сделок резидентов с иностранными лицами решила приостановить выдачу разрешений на продажу «дочек» иностранных банков в России. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, такое решение было принято на фоне ситуации с «дочками» российских банков за рубежом. Теперь иностранные банки не смогут без последствий уйти, пока российским кредитным организациям в других странах заморозили активы, и они не могут нормально работать.

По словам Сергея Гаврилова, председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, подобная мера позволит избежать потрясений на финансовом рынке, а также поможет защитить интересы клиентов банков и повысить устойчивость всей финансовой системы страны. Дальше можно использовать правовые механизмы с введением внешней администрации или европейский опыт так называемого попечительского управления. Можно передать контроль над этими финансовыми организациями нефтегазовым корпорациям – недавно Президент РФ подписал закон, который устанавливает эту правовую конструкцию, если деятельность филиалов создает угрозу безопасности государства в энергетической сфере.

Ответная реакция российских властей выглядит более, чем адекватно, ведь у наших банков, попавших под санкции, и в других странах, и в России, мягко говоря, возникли сложности. И речь идет не только о проблемах с проведением каких-то операций. Зачастую в других странах имеет место и вовсе правовой беспредел: российского акционера и менеджмент устраняют от управления банком. Так что приостановка выдачи разрешений на продажу «дочек» зарубежных банков в России – исключительно позитивный сигнал. На мой взгляд, проблематика с блокировкой активов и управленческих команд в других станах должны решаться на взаимной основе.

Ведь это миллиарды евро и долларов, замороженные в российских «дочках» в США, Великобритании, Германии и других европейских странах. Якобы эти средства разморозят, когда снимут санкции, но, когда это будет, никому не известно. Мы уже не говорим о месяцах, ситуация может затянуться на годы. При этом санкции негативно отражаются на российском банковском секторе и приносят серьезные убытки.

В качестве примера – ВТБ, у которого была (и формально есть) «дочка» в Германии. «У нас был отлично работающий банк, который в состоянии рассчитаться по всем своим обязательствам, вернуть все свои активы, – рассказывал Андрей Костин, председатель правления ВТБ. - Нас отстранили от управления, поставили своего управляющего, и говорят – сейчас банк расплатится со всеми, а потом вы можете даже продать свой банк, только деньги вам все равно не вернут: их просто заморозят на счетах. Почему, если в Европе заморозили наши активы, ввели внешнее управление, мы должны на это спокойно смотреть? Разве не справедливо будет хотя бы разменяться? Почему там у нас просто отбирают, давайте компенсируем наши потери. Никакой политики – чистый бизнес».

Капитал в 2 млрд евро у ВТБ попросту заморозили. Поэтому абсолютно корректно действовать зеркально: ввести внешнее управление, оставить капитал в стране, деньги заморозить, пока санкции не будут отменены.

Иностранные банки ищут пути выхода с российского рынка с момента начала спецоперации на Украине и введения жестких санкций, пытаясь выйти без последствий. Первой крупной сделкой стала продажа французской Societe Generale дочернего Росбанка группе «Интеррос» Владимира Потанина, это произошло в мае. К слову, раньше банк и принадлежал этому собственнику. Из меньших кредитных организаций показателен пример чешской PPF Group, которая продала контрольный пакет в банке группе российских инвесторов (ХКФ-банк). Согласно официальным заявлениям и неофициальным новостям, и другие иностранные банки искали возможности уйти с рыка страны, продать бизнес, и т.д.

С учетом сложившейся структуры рынка выглядит разумным не только сама блокировка выхода, но и передача иностранных банковских структур в России надежным банкам с госучастием с последующим преобразованием в самостоятельные финансовые организации. Это ВТБ, Промсвязьбанк, Сбербанк, и другие, у них есть опыт работы на рынке, опыт санации, управления широкой сетью, а также высокий уровень компетенции персонала. Важный факт – при передаче в управление иностранные головные организации не будут лишены права собственности, доверительное управление будет осуществляться в течение 5 лет, чтобы в последующем в рамках досудебных соглашений можно было развернуть развитие этих банков как внутри страны, так и на международной арене. Разумеется, такая мера должна применяться только к банкам, «прописка» чьих бенефициаров/головных структур относится к списку т. н. «недружественных» стран (собственно, список понятен и уже имеет официальный статус).

Таким образом, мы и в этой ситуации действуем в правом банковском поле, а главное – абсолютно симметрично мерам, которые были введены в отношении наших финансовых активов за рубежом.