Рынок акций: купи одно «дно» – второе получишь в подарок

Торги на российском рынке акции начались со снижения. Негативные настроения появились еще вчера, но в среду Индекс Мосбиржи от падения удержали выросшие тяжеловесные акции «Газпрома» и «Роснефти».

Сегодня СМИ сообщили, что газ вновь пошел по «Северному потоку». То есть событие, в ожидании которого рос «Газпром», состоялось, и наступило время фиксировать спекулятивную прибыль, пусть она и невелика. За первые полчаса торгов акции газовой монополии подешевели на 1,5%.

Примерно на столько же падает и «Роснефть», где также наблюдается фиксация небольшой прибыли на фоне прекращения роста нефти.

В «красной» зоне торгуются все «голубые фишки».

Внешний фон для рублевых активов можно назвать умеренно-негативным: снижаются котировки промышленных и драгоценных металлов, в 0,8-процентном минусе нефть. Но основное давление на российские акции, и без того находящиеся в «медвежьем» тренде, оказали сообщения СМИ о намерении США признать Россию страной – спонсором терроризма. Несмотря на всю абсурдность этого утверждения, если решение будет принято, оно может сильно ограничить торговлю России даже с «дружественными» странами.

С утра очень слабо растут лишь несколько не очень ликвидных акций эмитентов, ориентированных на внутренний рынок.

Таким образом, Индекс Мосбиржи продолжает двигаться к цели 2000 пунктов. Здесь, как считает ряд аналитиков, может сформироваться спрос на акции со стороны долгосрочных инвесторов. Однако нет никакой уверенности в том, что отметка 2000 пунктов по Индексу Мосбиржи станет «дном» падения. Вполне может сработать старая трейдерская поговорка: купи «дно», а второе получишь в подарок.

Между тем, рынок продолжает обсуждать новые регуляторные инициативы Банка России. Наиболее значимыми из них является уменьшение доступного плеча для неквалифицированных инвесторов и запрет им покупать иностранные акции. Наибольшую дискуссию вызывает именно последний пункт.

Сам регулятор объясняет такой запрет прежде всего инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов. То есть, риски потерь имеют непрогнозируемый и политический характер, никак не завися от квалификации и опыта инвестора.

Инвестбанкир и профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган так описал инициативу регулятора: «Самое правильно и простое с точки зрения чиновника – сделать так, чтобы не было проблем. А где нет проблем? Правильно – на кладбище. Там тишина и порядок, нет рисков, никто не бродит, да и жильцы не возмущаются».

Представитель нескольких брокеров в кулуарной беседе выразили мнение, что истинной целью ограничения доступа неквалифицированных инвесторов к зарубежным бумагам является стремление Банка России загнать как можно больше денег инвесторов на Московскую биржу, тем самым простимулировав рост российского рынка.

На инициативе ЦБ акции СПБ Биржи, где иностранные ценные бумаги можно купить в российском правовом поле, вчера упали на 14,3%, а сегодня за первые полчаса торгов – еще на 3%. С момента проведения IPO в ноябре прошлого года акции биржи подешевели в 10 раз.