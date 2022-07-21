С экономикой Европы творятся странные вещи

В среду утром Управление национальной статистики Великобритании сообщило о росте темпов инфляции в стране с 9,1% в мае до 9,4% в июне. Это новый 40-летний максимум.

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При этом Банк Англии ожидает, что пик инфляции в этом году составит 11%. И еще во вторник его управляющий Эндрю Бейли предположил, что Комитет по денежно-кредитной политике может в августе рассмотреть подъем ставки сразу на 50 б.п.

Банк Англии первым из центробанков развитых стран начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики и уже пять раз подряд поднимал ставку шагом по 25 б.п. на каждом заседании. Такого не было ни разу за всю его более чем трехвековую историю, однако пока результат отсутствует. И это производит удручающее впечатление не только на британский, но и на весь европейский рынок.

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Ситуация с инфляцией в Европе отличается от британской не принципиально (в зоне евро она составляет 8,6%), а к ужесточению политики ЕЦБ приступит только в четверг. При этом базовая ставка сейчас находится на нуле, а депозитная – на минус 0,5%.

И еще во вторник по рынку пошли слухи, что их подъем произойдет не на 25 б.п., как считалось ранее, а на 50 б.п. Данные из Великобритании эти опасения только укрепили. Но такой шаг способен сильно ударить по облигациям периферийных стран Европы, отягощенных долгами. И в первую очередь, по Италии.

ЕЦБ одновременно с решением по ставке намерен обнародовать новый механизм, который защитил бы периферийные рынки и уменьшил риски их, как он выражается, «фрагментации». Но подробностей пока нет, хотя кое-какие слухи и ходят. Так что европейские индексы прервали трехдневную серию роста и уверенно пошли вниз.

Особенно сильно пострадали итальянские акции. Помимо ожидаемых проблем на рынке долга, пессимизма инвесторам добавлял идущий здесь политический кризис. В течение дня индекс FTSE MIB терял 2,26%, но закрылся он несколько выше, упав на 1,6%. Рынки поддержали плохие новости, которые как это нередко бывает во времена циклов подъемов ставок, воспринимаются, как хорошие.

По данным Еврокомиссии, доверие потребителей в еврозоне упало ниже минимума, достигнутого в начале кризиса COVID-19, и вышло на минимальный уровень за всю историю наблюдений. Предварительная оценка показала, что показатель снизился до -27 в июле с пересмотренных -23,8 в июне. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных Reuters, ожидалось падение до -24,9.

В Европейском союзе в целом потребительские настроения потеряли 3 пункта и достигли до -27,3. Это тоже исторический минимум.

Слабые данные теоретически могут повлиять на выбор шага подъема ставки – если не в четверг, то на последующих заседаниях. Но едва ли очень уж сильно. Ведь то, что таких шагов может быть сделано немало, больших сомнений уже не вызывает.

Помимо инфляции, перед ЕЦБ сейчас в полный рост встает еще одна проблема, более привычная для регуляторов развивающихся стран. Это отток капитала.

Некогда внушительный профицит платежного баланса Европы исчез. На протяжении большей части 2010-х еврозона могла, благодаря Германии, похвастать высокими цифрами. Но рост цен на энергоносители с головокружительной скоростью изменил ситуацию.

Согласно опубликованным в среду данным ЕЦБ, скорректированный дефицит счета текущих операций еврозоны увеличился в мае до 4,49 млрд евро (с 3,91 млрд евро в апреле). И это при том, что годом ранее профицит составлял 27 млрд (!) евро. При этом репутация европейской валюты, как и некоторых европейских гособлигаций, в глазах спекулянтов уже совсем не та, что была когда-то.

В такой ситуации ЕЦБ может оказаться просто вынужден поднимать ставки – даже если это будет грозить глубокой рецессией и долговыми кризисами. И рынки ценных бумаг это, конечно, не радует. Общеевропейский индекс Stoxx 600 завершил предыдущий день снижением на 0,21%.