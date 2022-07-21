Саудовская Аравия не сможет залить рынок нефтью

Думается, говорить, что визит президента Байдена в Саудовскую Аравию (КСА) был бесполезным на все 100%, все же неправильно. Да, американский президент, как многие и прогнозировали, вернулся в Вашингтон с пустыми руками и ни о чем фактически не договорился, но одно доброе дело он все же сделал. Поездка окончательно прояснила приписываемую Эр-Рияду способность делать чудеса с нефтью. Речь идет о способности КСА мощно и быстро увеличить добычу нефти. Как чаще всего бывает с подобными «чудодейственными» способностями, эта на проверку тоже оказалась во многом сильно преувеличенной.
Сейчас Эр-Рияд, крупнейший экспортер нефти в мире, добывает ок. 10,5 млн баррелей сырой нефти в день. Да, аравийские нефтяники могут прибавить, но более-менее долго качать повышенные объемы им будет чрезвычайно трудно. Например, как пишет Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, знакомые с положением дел в нефтяной промышленности КСА, они смогут добывать 11 млн бар./д. несколько месяцев, а 12 – лишь несколько недель. Между тем, этого времени для серьезных изменений на глобальном нефтяном рынке явно недостаточно.
Как говорится в исследованиях специалистов, проблем у Саудовской Аравии, если бы она согласилась на просьбу Джо Байдена о резком увеличении добычи нефти, было бы предостаточно. Это и вопросы профилактики и ремонта; и замедление добычи на отдельных месторождениях; и проблемы с давлением. КСА добывало 12 млн бар./д. короткий промежуток времени в апреле 2020 года, напоминают авторы одного из исследований. Если бы не пандемия, обвалившая спрос и цены на нефть и заставившая Эр-Рияд снизить добычу, то аравийская «нефтянка» возможно до сих пор бы расхлебывала негативные последствия рекордной добычи.
Как и прогнозировали большинство политологов, наследный принц Мохаммед бен Салман, фактически управляющий королевством вместо больного отца, в отличие от американского и европейских лидеров не стал стрелять себе в ногу и рисковать «нефтянкой» ради назвавшего «убийцей» Байдена и американских автовладельцев, которые стонут от очень высоких цен на бензин. В Эр-Рияде не планируют отказываться от уже испытанной и доказавшей эффективности политики постепенного увеличения добычи по соглашению ОПЕК+. Причем, членам ОПЕК нелегко выполнять даже оговоренные по соглашению невысокие квоты по ежемесячному повышению добычи. Этот вопрос наверняка будет одним из главных на очередном саммите нефтяного картеля, который состоится 3 августа.
Не исключено, ситуация может резко измениться в 2023 году. Спрос в следующем году может превысить предложение благодаря принятому Европой частичному нефтяному эмбарго, которое потенциально способно удалить с рынков несколько миллионов баррелей российской нефти. Но и в таком случае, даже если Эр-Рияду придется вернуться к 12-миллионному уровню добычи, долго качать так много нефти он не сможет. По крайней мере, в следующем году.
Саудовская Аравия, кстати, решила последовать примеру китайских и индийских товарищей и тоже начала наращивать закупки российской нефти по низким ценам. Эта нефть идет на производство электроэнергии, а свою освободившуюся нефть саудиты продают по рыночным ценам в тот же Китай. Во многом благодаря этой нехитрой комбинации Эр-Рияд и сумел резко увеличить в июле экспорт нефти.
Конечно, технологии в нефтяной промышленности не стоят на месте. В Эр-Рияде утверждают, что смогут при необходимости добывать даже 13 млн баррелей нефти в день, но это станет возможным не раньше 2027 года. Такую задачу поставили перед Aramco несколько лет назад.
На прошлой неделе кронпринц Мохаммед также официально заявил, что у «королевства не будет никаких возможностей увеличить добычу» выше 13 млн бар./д. Эти слова, между прочим, свидетельствуют о том, что в Эр-Рияде возобладал реализм – в нулевые годы в КСА говорили о значительно более высоком максимуме – 15 млн бар./д.