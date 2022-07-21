Саудовская Аравия не сможет залить рынок нефтью

Думается, говорить, что визит президента Байдена в Саудовскую Аравию (КСА) был бесполезным на все 100%, все же неправильно. Да, американский президент, как многие и прогнозировали, вернулся в Вашингтон с пустыми руками и ни о чем фактически не договорился, но одно доброе дело он все же сделал. Поездка окончательно прояснила приписываемую Эр-Рияду способность делать чудеса с нефтью. Речь идет о способности КСА мощно и быстро увеличить добычу нефти. Как чаще всего бывает с подобными «чудодейственными» способностями, эта на проверку тоже оказалась во многом сильно преувеличенной.

Сейчас Эр-Рияд, крупнейший экспортер нефти в мире, добывает ок. 10,5 млн баррелей сырой нефти в день. Да, аравийские нефтяники могут прибавить, но более-менее долго качать повышенные объемы им будет чрезвычайно трудно. Например, как пишет Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, знакомые с положением дел в нефтяной промышленности КСА, они смогут добывать 11 млн бар./д. несколько месяцев, а 12 – лишь несколько недель. Между тем, этого времени для серьезных изменений на глобальном нефтяном рынке явно недостаточно.