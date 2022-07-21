«Северный поток» возобновил транзит газа после 10-дневного техобслуживания

Газопровод «Северный поток» возобновил транзит газа из России в Германию после завершения плановых профилактических работ.

Как сообщают газотранспортные операторы OPAL Gastransport и NEL Gastransport, газопровод начал перекачку в 7:00 по московскому времени, в соответствии с графиком проведения техобслуживания.

«Транспортируется 40 % максимальной мощности Nord Stream, как и до вывода из эксплуатации», — указывается в сообщении.

Плановые работы на трубопроводе проводились с 11 июля, в этот период поставки газа по магистрали не производились.

Непосредственно перед закрытием на техобслуживание поставки газа по «Северному потоку» выполнялись также в пределах 40% от запланированной мощности. На Западе неоднократно выражали опасения по поводу того, что транзит по газопроводу может не возобновиться после завершения профилактики.

Во вторник, 19 июля, президент РФ Владимир Путин дал понять, что поставки по газопроводу возобновятся, пусть и в сокращенных объемах. По его словам, пока не будет решен вопрос с попавшей под санкции Канады турбиной, транзит будет сильно ограничен. Если оборудование не окажется в России в ближайшее время, то поставки по трубопроводу не превысят 20% от запланированной мощности, поскольку уже на следующей неделе потребуется отправить на техническое обслуживание другой агрегат. «Если турбина вернется, обе будут функционировать. Если нет, то только одна, и в сутки будет перекачиваться 30 млн куб. м», — заявил президент по завершении саммита в Иране.