Шойгу наградил героев спецоперации на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной вручил высшие госнаграды российским военным, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной операции на Украине.

Звания Героя России удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак, передаёт РИА Новости со ссылкой на российское военное ведомство.

Кроме того, «Золотой звезды» Героя за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники. удостоен гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Ранее «Эксперт» писал, что Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи спецоперации на Украине.

Командующий группировки генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», – говорится в сообщении.