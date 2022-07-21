Цены на газ падают, евро растет после возобновления работы «Северного потока - 1»

Сегодня утром, между 6 и 7 часами по местному времени, по газопроводу «Северный поток 1» пошел газ. Европейцы могут перевести дух после полуторанедельного напряжения, в котором держала весь континент запланированная профилактика газопровода, во время которой он, естественно, не работал.

«Возобновление работы «Северного потока» этим утром, вероятно, вызовет громкий коллективный вздох облегчения,- прокомментировал это очень важное для Европы, в первую очередь, событие для агентства Bloomberg Том Марцек-Мансер, глава отдела анализа газа в ICIS.- Причем, не только на газовом рынке Европы, но и от более широкой экономики».

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Самые большие страхи Берлина и Брюсселя – о том, что после ремонта газ в трубу не вернется вообще, не сбылись. Последним, кстати, кто выступил по этому вопросу в неблагодарной роли пророка стал еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан, усомнившийся в том, что 21 июля газопровод возобновит работу.

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С опасениями послабее – о дальнейшем снижении объема газа в трубе, пока не все ясно. Говорить что-то более-менее конкретно можно будет не раньше вечера или даже следующей недели.

Сначала сообщалось, что газа в трубе ок. 30% от пропускной мощности газопровода, т.е. на 10% меньше, чем было до профилактики. Согласно заказам первый день по газопроводу должно идти ок. 40% его пропускной мощности, т.е. почти столько же, сколько и до 11 июля, дня закрытия его на профилактику. Что будет дальше с объемами поставок, неясно. Надежнее всего, пожалуй, ориентироваться на президента Путина, который в выступлении накануне коснулся ситуации вокруг «Северного потока 1». Он рассказал, что «Газпром» намерен выполнять контракты, но возможны некоторые ограничения. Так что европейцам следует быть готовыми ко всему. В том числе и к возможности дальнейшего снижения поставок. Владимир Путин, к примеру, подчеркнул, что на следующей неделе по газопроводу, возможно, будет идти лишь 20% его пропускной способности.

«Сохраняется много неопределенности с объемами поставок в предстоящие недели и месяцы,- объясняет Уоррен Паттерсон из голландского банка ING Groep NV.- Поэтому рынок продолжит закладывать в цены высокие риски».

Больше всего полного прекращения поставок российского газа боялись в Германии, куда, собственно, и шел всегда газ по газопроводу «Северный поток 1». Страхи немцев легко объяснимы: МВФ предупредил, что полное прекращение поставок газа из России обойдется Берлину почти в 5% промышленного производства.

Европейцы перевели дух и тут же бросились в очередную атаку на Россию: с 21 июля против России действует уже 7 пакет санкций Евросоюза.

Конечно, появление реального газа в трубе «Северного потока 1», по словам Марцека-Мансера, является для газа медвежьим фактором даже несмотря на то, что поставки его в Германию снизились на две трети. Голландские фьючерсы ближайшего месяца поставок, т.е. на август, подешевели после открытия биржи в Амстердаме на 6,5%, но в 8.02 утра (9.02 по Москве) уже выросли до 148,5 евро за меггаватт-час или на 4,2% ниже цены закрытия биржи накануне вечером.

Для евро, кстати, возобновление работы газопровода стало бычьим фактором. Единая европейская валюта, которая давно не ловит звезд с неба и уже достигала паритета с долларом, укрепилась. Евро после открытия торгов укрепился на 0,5% и достиг 1,0227 доллара.



