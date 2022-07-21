Ставку снизят. Но на сколько?

Подавляющее большинство участников рынка и аналитиков уверены в том, что на предстоящем завтра заседании и Банка России по монетарной политике ключевая процентная ставка будет снижена как минимум на 50 б. п., до 9% годовых. Впрочем, пишет «Интерфакс» со ссылкой на опрос экспертов, ставка может снизиться еще более значительно – на 75 и даже 100 б. п. (до 8,75 и 8,5% соответственно).

Еще в конце июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит возможности для снижения ставки – это было связано с изменчивостью ситуации и лагами во влиянии решений по денежно-кредитной политики (ДКП) на экономику. Однако в последние недели темпы роста цен в России резко замедлились, в стране даже наблюдается недельная дефляция. Это и дает основания для надежд рынка на более смелые шаги ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики.

Так, Росстат с 9 по 15 июля 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,17% после дефляции в 0,03% неделей ранее, инфляции в 0,23% в «тарифную неделю» с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%). Годовая инфляция в РФ на 15 июля замедлилась до 15,45-15,46% с 15,68% на 8 июля

Что касается прогнозов участников рынка, то в ВТБ ждут снижения ставки ЦБ на 50 б.п. - до 9%.

«С одной стороны, в пользу более решительного смягчения денежной политики говорит июньское снижение потребительских цен: достижение верхней границы прогнозного диапазона Банка России по инфляции на конец 2022 года стало менее вероятным. С другой стороны, это снижение цен было обусловлено временными факторами, что неоднократно отмечал сам Банк России», - полагают в компании.

В Райффайзенбанке тоже прогнозируют снижение ставки ЦБ в пятницу на 50 б.п., тогда как в перспективе ее могут снизить до 7,5-8%.

«Картина инфляции, ситуация в экономике и крепость рубля допускают снижение ставки на 75-100 б.п., хотя улучшение потребительских настроений и собственные оценки ЦБ о "временности" факторов дефляции в последние недели – аргументы не спешить и сделать лишь -50 б.п. Поэтому мы склоняемся к 75 б.п., но не удивимся и 100 б.п.», - уверены в компании «ЛокоИнвест».

С ними согласны в SberCIB Investment Research.

«Мы ждем, что Банк России на заседании 22 июля снизит ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5% и, таким образом, вернет ее на уровень декабря 2021», - отмечают в компании. В экономике сохраняются благоприятные условия для возвращения ключевой ставки к прошлогодним показателям. Цены на многие категории товаров и услуг продолжают корректироваться после всплеска в марте-апреле, подчеркивают эксперты.

Не пора ли поговорить о дефляции

Снижение ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов почти не вызывает сомнений на рынке, подтверждает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако дефляционный сюрприз на предыдущей неделе, когда снижение цен составило 0,17%, повышает вероятность и более агрессивного шага. Годовая инфляция уже замедлилась до 15,39% и продолжит снижаться в июле, обращает внимание эксперт. Особо стоит отметить падение цен производителей. За июнь цены производителей упали на 4,1% после падения на 6,9% за май.

Наиболее сильное падение цен производителей наблюдалось в металлургии. Упали цены на железорудный доменный агломерат (на 33,7%), железорудные (окисленные) окатыши (на 31,4%), железорудный концентрат (на 26,4%), природные (кроме технических) алмазы (на 24,6%). Менее чем на четверть, но все же снизились цены на цинковые, золотосодержащие и никелевые концентраты, а также на уголь и железную товарную необогащенную руду.

То есть, можно говорить об относительной устойчивости падения цен, если это касается отраслей, в которых произошло сокращение экспорта, продолжает аналитик. Естественно, что в таких условиях у регулятора появляется соблазн сделать более решительный шаг. Однако торопиться в этом совершенно не стоит, считает Кочетков. Изменение ставки на 75 или 100 базисных пунктов не принесёт экономике кардинальных изменений в кредитовании. По сути, в ряде отраслей уже существуют льготные программы, в рамках которых ставки находятся ниже ключевой. Соответственно, на уровне локального административного управления уже сделаны необходимые стимулирующие шаги.

Косвенным негативом для экономики станет то, что доходности депозитов пойдут вниз, как и ставки по потребительским кредитам, считает Кочетков. Это может спровоцировать волну роста потребительской активности, с которой регулятор уже боролся в марте-апреле. Казалось бы, что это позитив для экономики, но в условиях относительного дефицита предложения товаров это способно побудить разворот инфляционных процессов. Соответственно, чрезмерное увлечение смягчением денежной политики способно привести ситуацию в турецкую ловушку. Не стоит и говорить, что в условиях сокращения возможностей для инвестирования депозиты в банках остаются главным инструментом накопления для населения. Как известно, чем богаче граждане, тем лучше перспективы самой экономики.

Поэтому осторожное движение является все же более предпочтительным, а меры стимулирования экономики могут осуществляться через целевые программы правительства, уверен эксперт. Само снижение ставки будет возможным без болезненных побочных эффектов при дальнейшем снижении цен и нормализации предложения на розничном рынке. Как уже было отмечено, в промышленности наблюдается дефляция, но искусственно превращать её в инфляцию по типу западных стран было бы, мягко говоря, нецелесообразно. Падение отпускных цен производителей постепенно будет транслироваться в снижение ценового давления в рознице, что станет поводом для дальнейшего устойчивого смягчения денежной политики – но без резких движений.

А последнее слово скажет ЦБ

Ключевая ставка у нас традиционно слабо связана с доступностью ресурсов для реального сектора. Скорее, она важна государству и банкам, отмечает автор Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. Но в данном случае как раз государство крайне заинтересовано в её быстром снижении: после начала СВО новые выпуски ОФЗ не размещались, и теперь Минфин дает понять, что к концу года хочет выйти на рынок, а делать это под 10% и даже 8% ему, видимо, не очень хочется, особенно в условиях наметившейся дефляции.

Поэтому вполне вероятно, что ЦБ пойдет навстречу Минфину и продолжит активное снижение ставки. Вряд ли она уже к концу 2022 года достигнет целевого уровня в 4-5%, но, например, 6-6,5% мы вполне можем увидеть уже к Новому году, считает аналитик. Таким образом, ожидания экспертов относительно ближайшего шага снижения в 75-100 б. п. вполне реалистичны. Хотя, конечно, последнее слово в данном вопросе как обычно остается за ЦБ.