Сюжет дня: бумаги застройщиков росли в ожидании снижения ставки

Бумаги российских девелоперов торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 21 июля. За день подорожали бумаги группы «Эталон» (+6,10% до 59,10 рублей за штуку), «Самолет» (+4,34% до 2882 рублей за штуку), ЛСР (+1,94% до 589,2 рублей за штуку) и «ПИК» (+2,01% до 782 рублей за штуку).

Интерес к акциям вырос перед пятничным заседанием Центробанка РФ, где может быть принято решение о снижении ключевой ставки. Большая часть экспертов предполагают, что снижение составит 50 базисных пунктов (б.п.) - до 9,0% годовых. Некоторые экономисты не исключают и более заметного снижения - на 75 б.п. (до 8,75%) или даже на 100 б.п. (до 8,5%), отмечает агентство «Интерфакс». Если ключевая ставка будет снижена, то в дальнейшем может измениться в меньшую сторону и ставка на ипотеку. Это, в свою очередь, положительно скажется на деятельности застройщиков из-за роста интереса к покупке жилья.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,04% до 2053,64 пунктов. Индекс РТС опустился на -3,93% до 1142,18 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:52 мск составила 104,53 долларов за баррель (-2,24%). Российская валюта слабела – 57,5 руб. за доллар.