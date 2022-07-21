Центробанк повысил курсы доллара и евро

Банк России установил на 22 июля официальный курс доллара на уровне 56,4783 рубля, курс евро — на уровне 57,1133 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 21 июля, курс доллара повышен на 1,63 рубля (с 54,8491), евро — на 1,29 рубля (с 55,8260).

Регулятор также повысил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 3 103,78 руб./грамм (с 3 020,86 рублей); на серебро ― до 34,10 руб./грамм (с 33,33); на платину ― до 1 576,13 руб./грамм (с 1 553,59), на палладий ― до 3 402,84 руб./грамм (с 4 3 301,16).

