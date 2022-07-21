Цены на отели «все включено» в РФ оказались в разы дороже, чем в Турции

Минимальная стоимость проживания на двоих в течение 10 ночей в отелях all inclusive Краснодарского края оказалась в 3,5 – 6 раз выше, чем в Анталье. В российских гостиницах 3* чернономорского побережья минимальная цена по этому запросу составляет 98 447 рублей, а в Анталье — 16 491 рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные сети турагентств «1001 Тур».

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«Минимальные цены на проживание в течение 10 ночей для двоих туристов у отелей всех трех категорий (3*, 4*,5*) с системой "все включено" в Краснодарском крае заметно выше, чем в Анталье (в 3,5 - 6,1 раза). Наибольшая разница – у отелей 3* и 5* (анталийские отели с AI по минимальной планке оказываются дешевле в 6,1 и 5,6 раза, соответственно)», — сообщили в АТОР.

Максимальные цены на отели 3* с All Inclusive без учета перелета на Анталийском побережье составляют 75 965 рублей, в Краснодарском крае — 159 672 рубля. При этом верхняя планка цен на отели 5* с «все включено» в Анталье в 1,3 раза выше (321 813 рублей против 245 тысяч в Краснодарском крае), что объясняется большим выбором объектов такого рода и разнообразием вариантов.

В АТОР отметили, что наиболее показательная медианная цена на отели с системой «все включено» в Анталье ниже, чем в Краснодарском крае во всех категориях. Отели 3* с all inclusive дешевле по медиане в 2,8 раза, 4* – в 3,1 раза, а отели 5* – в 1,3 раза.

