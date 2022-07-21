У российских предпринимателей повысилась деловая активность

Июньские данные о деловой активности российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) показали улучшение настроений. Если в мае спад настроений сдерживали лишь будущие ожидания бизнеса, то в прошлом месяце было зафиксировано некоторое улучшения фактических показателей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research.

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«По итогам опроса 1,8 тыс. компаний индекс RSBI вырос с 48,4 пункта в мае до 50,5 пункта в июне. О спаде продаж сообщили 48% опрошенных (52% в мае), о росте — 13% (12%). Выросла инвестиционная активность компаний: наращивали вложения 17% МСП (16% в мае), сокращали 10% (8%)», — говорится в исследовании.

В июне также выросла доля предпринимателей, получивших новый заем (с 9% до 11%), снизился неудовлетворенный спрос (с 10% до 9%).

Наибольшее оживление было зафиксировано в сфере производства: пятая часть предприятий МСП увеличила инвестиции в бизнес, еще четверть планирует нарастить их в ближайшее время. При этом лучше всего дела идут у среднего бизнеса.

Наибольшую неуверенность испытывали в прошлом месяце микропредприятия, почти половина из них (43%) сообщили об оттоке клиентов. При этом они реже сокращали свои расходы в условиях санкций (34% и 11% планируют) в сравнении со средними компаниями (44% и 14% планируют). В результате, по данным конъюнктурного опроса к индексу RSBI, 38% средних и 19% микрокомпаний рассчитывают выполнить план продаж в текущем году.