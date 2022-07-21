Украинские военные атаковали мост в Херсонской области с помощью РСЗО HIMARS

Киев попытался нанести удары по Антоновскому мосту в Херсонской области с помощью американских ракетных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

Рано утром накануне, 20 июля, ВСУ уже атаковали Антоновский мост 12 ракетами HIMARS, 11 из которых попали в цель. Стремоусов рассказал, что объект «фактически разрушен», и отметил, что если удары продолжатся, конструкция может рухнуть.

Глава областной ВГА Владимир Сальдо ограничил движение грузового автотранспорта по мосту, он остается открытым только для легковых автомобилей.

По словам Стремоусова, в этот раз ВСУ также пытались нанести удар по объекту 12 ракетами, но все они сбиты системой российской ПВО. «По мосту попытались нанести удар ракетами-"хаймерсами", но их сбили, они разорвались и упали в Днепр», — заявил замглавы ВГА, уточнив, что сбитые над Антоновским мостом и упавшие в Днепр снаряды не несут рисков для судов. «Это не влияет на ситуацию с судоходством. Они не упали в неразорвавшемся виде, их сбила система "Панцирь", и они упали уже в виде осколков», — сказал Стремоусов.

Антоновский мост является единственным в Херсоне переездом через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алешки. Общая протяженность объекта — примерно 1,4 км, его ширина — 25 м.