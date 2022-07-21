В Кремле ответили на публикации западных СМИ о проблемах со здоровьем Путина

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал появившуюся в западных и украинских СМИ информацию о проблемах со здоровьем, которые якобы есть у российского лидера Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, всё это является вбросами и утками, передаёт РИА Новости.

«Хорошо, у него все нормально со здоровьем, – сказал Песков, отвечая на вопрос о здоровье президента. – Вы знаете, что и украинские информационные "специалисты" в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные утки насчёт состояния здоровья нашего лидера. Это не что иное, как утки. Мы об этом говорим».

Как ранее писал «Эксперт» https://expert.ru/2022/03/19/zhiveye-vsekh-zhivykh-lukashenko-otsenil-sostoyaniye-putina/, слухи о проблемах со здоровьем Путина комментировал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В интервью японскому телеканалу TBS он заявил, что российский лидер «абсолютно адекватен и как никогда в форме».

«Я абсолютно посвящён во все его там детали, насколько это возможно, – и государственные, и личные, – подчеркнул Лукашенко. – Мы много раз встречались и будем встречаться. В любое время. Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или ещё там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Поэтому пусть Запад выбросит из головы эту, как у нас говорят, дуроту – эту выдумку. Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме».

По мнению президента Белоруссии, разговоры о состоянии Путина ведутся для того, чтобы внутри России подорвать к нему доверие.

