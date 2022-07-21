Песков заявил, что должное технологическое обслуживание «Северного потока» сейчас невозможно

Неполадки, не позволяющие газопроводу «Северный поток» работать на полной проектной мощности, зафиксированы компанией Siemens; в настоящий момент полноценное технологическое обслуживание трубопровода не представляется возможным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля сослался на заявление Владимира Путина, сделанное главой государства 19 июля в Тегеране, и предложил «внимательно перечитать» его текст.

«Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций и какие неполадки зафиксированы компанией Siemens, в связи с чем происходит ситуация, при которой невозможно на 100% нарастить давление», — подчеркнул Песков.

Уточняется, что таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал заявление Берлина о том, что неполадки оборудования сейчас не являются причиной снижения прокачки по «Северному потоку».

Песков указал на то, что транзит ограничивают именно «технологические причины, связанные с невозможностью должного технологического обслуживания».

Ранее «Эксперт» писал о том, что «Северный поток» возобновил поставки газа из России в Германию после завершения плановых профилактических работ. Транзит осуществляется на уровне 40% от максимальной мощности магистрали, как и до закрытия на техобслуживание. Перекачка началась в 7:00 по московскому времени, в соответствии с графиком проведения работ. Цены на газ в Европе после восстановления работы «Северного потока» упали на 6,5%.