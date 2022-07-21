В МИД РФ заявили, что Москва шокирована обвинениями в причастности к политическому кризису в Италии

Москва шокирована обвинениями в причастности России к политическому кризису в Италии.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Официальные лица в Италии увязывают внутриполитические перестановки, я не говорю проблемы или какие-то там программы, а просто перестановки внутриполитические связывают с Россией, да и, вообще, с внешней политикой», – рассказала она.

По её словам, это удивительно и шокирующе.

«Честно говоря, это нас шокировало, я могу вам так сказать», – призналась представитель МИД РФ в ходе своего еженедельного брифинга.

Ранее «Эксперт» писал, что премьер-министр Италии Марио Драги встретился с президентом страны Серджио Маттареллой и во второй раз заявил о намерении уйти в отставку вместе с возглавляемым им правительством. Глава государства отставку принял.

Напомним, на прошлой неделе Драги подал в отставку, указав на прекращение существования общенационального большинства. Ранее премьер-министр попросил парламент поддержать его программу помощи населению и бизнесу, однако одна из ведущих коалиционных сил, «Движение пяти звезд», бойкотировала голосование о доверии правительству. В тот раз президент Маттарелла не принял отставку Драги.

Накануне вечером Совет министров Италии получил относительное большинство в ходе голосования о доверии, которое состоялось в верхней палате национального парламента, передает «РИА Новости». В поддержку правительства выступили 95 из 133 участвовавших в голосовании сенаторов. Всего в зале заседаний находились 192 из более чем 300 сенаторов.