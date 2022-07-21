Ветеран израильской разведки назвал единственный способ прекратить обстрелы территории РФ со стороны ВСУ

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми назвал единственный способ предотвратить обстрелы российской территории со стороны Вооружённых сил Украины.

По его мнению необходимо как можно быстрее освободить территории, на которых может располагаться вооружение с большим радиусом действия, пишет «Военное обозрение».

При этом Кедми пояснил, что освободить нужно всю территории Украины, откуда могут быть выпущены ракеты в сторону России.

«Предотвратить обстрелы можно только одним способом – освободив территории, на которых могут располагаться орудия, имеющие радиус действия, доходящий до территории РФ, или ракеты, которые имеют радиус действия до российской территории», – подчеркнул экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

Ранее «Эксперт» писал, что Кедми оценил изменившуюся тактику российской армии в ходе специальной военной операции на Украине, объяснив, почему поменялись отдаваемые приказы.

«Сегодня приказы российским войскам – уничтожить украинскую армию, подчеркнул он. – То есть приказ не подавить и взять ту или иную позицию ВСУ. То есть, вы войдёте на позицию ВСУ, когда там не останется ни одного живого солдата. Или они погибнут, или они уйдут. Если для этого потребуется ещё несколько дней, так пусть будет ещё несколько дней. Никто никуда не торопится».

Ветеран израильской разведки также отметил, что в последнее время ВСУ несут всё большие и большие потери и скоро можно будет говорить о практически полном их уничтожении.

