Вице-мэр Ефимов: объем налоговых льгот резидентов ОЭЗ «Технополис “Москва”» вырос вдвое

В январе-марте 2022 года компании-резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» сэкономили за счет налоговых преференций 187 млн рублей. Это более чем вдвое превысило итоги первого квартала прошлого года, сообщил 20 июля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, что резиденты ОЭЗ освобождены от имущественного, транспортного и земельного налога, а также от таможенных пошлин. Кроме того, ставка налога на прибыль для них составляет 2%.

«За первый квартал 2022 года 90 предприятий ОЭЗ получили налоговые льготы на сумму 187 млн рублей. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда резиденты сэкономили 88 млн, и втрое превышает результат за январь-март 2020-го: тогда объем налоговой поддержки составил 58 млн рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Основная часть льгот пришлась на налоговые отчисления, которые поступают в казну города. На них резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили 179 млн рублей, добавил он.

В отраслевом «разрезе» наибольший объем налоговой поддержки пришелся на IT-компании и производителей медицинских препаратов – 115 млн рублей, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «За все время работы в ОЭЗ 90 предприятий-резидентов сэкономили более четырех млрд рублей», – отметил он.

Сэкономленные средства компании направляют в развитие производств. По оценке гендиректора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, объем инвестиций резидентов ОЭЗ Москвы за первый квартал текущего года превысил 11 млрд рублей. Таким образом, «на каждый рубль предоставленных предприятиям налоговых льгот в этот период пришлось около 60 рублей инвестиций», — сказал он.

Добавим, что ОЭЗ «Технополис «Москва» расположена на пяти площадках общей площадью более 223 га: это «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». Общая площадь производственных корпусов технополиса составляет 550 тыс. кв. м. По оценкам властей Москвы, общий объем инвестиций в локализацию производств на территории ОЭЗ превышает 75 млрд рублей.