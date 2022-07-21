«ВСМПО-Ависма» задумалась о собственной добыче в Тамбовской области сырья для производства титана

Российская корпорация «ВСМПО-Ависма» рассматривает возможность самостоятельно заняться добычей сырья для производства титана в РФ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) пишет РБК.

«Корпорация "ВСМПО-Ависма" с июня текущего года активно выражает заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области», — рассказали в агентстве.

Сообщается, что в настоящий момент Роснедра готовят для включения в перечень лицензирования на условиях аукциона восточную часть этого месторождения; сам аукцион может состояться в конце 2022 года. Стартовый размер разового платежа за право пользования участком недр составляет примерно 1,7 млрд руб.

О том, что «ВСМПО-Ависма» рассматривает проекты по собственной добыче внутри России, на минувшей неделе заявлял заместитель главы департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов. «Такие проекты уже есть, они анализируются и рассматриваются. Думаю, до конца текущего года будут приняты решения об участии в этих проектах», — отмечал чиновник.

Ранее корпорация приобретала сырье для выпуска титана — ильменит — на Украине. Поставки шли с Вольногорского горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области и Иршанского комбината в Житомирской. Российская корпорация также получала ильменит с принадлежащего ей Демуринского ГОКа (Днепропетровская область). В апреле 2022 года, после начала спецоперации, украинский суд наложил арест на его счета и активы по обвинению в неуплате налогов при экспорте титанового сырья.

Сейчас поставки ильменита в Россию производятся из африканских стран и Вьетнама.

Открытое в конце 50-х месторождение циркон-рутил-ильменитовых песков Центральное в Рассказовском районе Тамбовской области считается одним из крупнейших в мире. Его площадь составляет 12,5 тыс. га, запасы оцениваются в 1,6 млрд т рудных песков. Запасы полезных ископаемых восточной части месторождения — примерно 6,4 млн т титана и около 830 тыс. т циркония. Как отмечают Роснедра, подробную оценку стоимости разработки месторождения определит при подготовке проекта разработки победитель аукциона.

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титановых изделий с высокой степенью механической обработки, 25% плюс одной акцией компании владеет «Ростех». Корпорация основана на базе Верхнесалдинского металлургического производственного объединения и «Авиационных специальных материалов» и зарегистрирована в Свердловской области. «ВСМПО-Ависма» сотрудничает с 350 компаниями в 49 странах, среди ее партнеров — ведущие мировые авиапроизводители, в том числе Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce и Safran Aircraft Engines.