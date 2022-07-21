Цены на газ в Европе упали на 6,5% после восстановления работы «Северного потока»

Стоимость августовского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах продемонстрировала падение на 6,5% на открытии торгов. По данным биржи ICE, цена достигала 145 евро за 1 МВт·ч, или 1 532 доллара за тысячу кубометров, исходя из текущего обменного курса евро к доллару.

Чуть позже снижение замедлилось до 4,87%, а цена скорректировалась до 147,5 евро за 1 МВт·ч.

Цены упали на фоне информации о том, что «Газпром» возобновил поставки в Германию по трубопроводу «Северный поток». Компания завершила плановые технические работы, которые шли в течение 10 дней. Прокачка газа по магистрали началась в 07:00 мск, к настоящему моменту она вышла на заявленные 40% от максимума.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что пока не будет решен вопрос с попавшей под санкции Канады турбиной, транзит будет сильно ограничен. Если оборудование не окажется в России в ближайшее время, то поставки по трубопроводу не превысят 20% от запланированной мощности, поскольку уже на следующей неделе потребуется отправить на техническое обслуживание другой агрегат. «Если турбина вернется, обе будут функционировать. Если нет, то только одна, и в сутки будет перекачиваться 30 млн куб. м», — заявил президент по завершении саммита в Иране.