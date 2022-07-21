Европейская энергетическая система с большим трудом справляется с жарой

До зимы еще далеко, но в Европе очередное энергетическое «ЧП». Рекордно высокие, причем, не только на юге, но и на севере континента температуры довели до пиковых потребление электроэнергии и одновременно снизили ее производство на АЭС, гидро- и угольных электростанциях. Спасаясь от изнурительной жары, обыватели сутками не выключат кондиционеры. Во Франции и Швейцарии из-за нагревшейся в реках и водоемах воды, необходимой для охлаждения атомных реакторов, снизилось производство атомной энергии. Все меньше дают электроэнергии из-за засух и низкого уровня воды в водоемах гидроэлектростанции. Эффект от этих ножниц усиливает то обстоятельство, что происходит все это на фоне борьбы Европы с российскими энергоносителями.

«Раньше мы надеялись, что летом на энергетическом рынке Европы наступит затишье,- цитирует Financial Times аналитика консалтинговой компании Rystad Фабиана Роннингена.- Но эта волна жары только усиливает кризис и затрудняет подготовку к зиме. Ситуация близка к самому худшему сценарию».

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Несмотря на то, что цены на газ в последние дни несколько снизились, во многих европейских странах бьют рекорды цены на электроэнергию. Во Франции, к примеру, цена МВт-час с поставкой на следующий день побила исторический рекорд. Она выросла на 23% и достигла 640 евро. Между тем, до последней зимы стоимость мегаватта крайне редко превышала 100 евро.

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Регулятор вынужден ослаблять жесткие требования по температуре воды в водоемах, чтобы совсем не лишить страну атомной энергии, но ее производство все равно резко уменьшилось.

В результате Франция, обычно самый крупный потребитель электроэнергии в Европе, импортирует ее сейчас из Великобритании, Испании и других европейских стран.

В Германии к аномально-рекордным высоким температурам добавилась очень сильная засуха и отсутствие дождей. Уровень воды в главной водной артерии страны – Рейне понизился до самой низкой для июля более чем за 10 лет отметки. Обмеление Рейна привело к перебоям поставок угля на угольные электростанции и опять к снижению выработки электроэнергии. Вообще же, первой европейской экономике угрожает повторение страшной засухи четырехлетней давности, которая нанесла Германии очень большой ущерб.

Ко всем этим проблемам с электроэнергией, так или иначе все равно связанным с газом, потому что значительное количество электроэнергии в Европе производится на газовых электростанциях, добавляется необходимость готовиться к зиме и заполнять хранилища газом.

Между прочим, снизилось производство не только атомной энергии, но и «чистой» энергии из возобновляемых источников, потому что из-за высокого атмосферного давления в жаркие дни резко ослабевает ветер. Уменьшается в такие дни и производство солнечной энергии, а также гидроэнергии.

Все в той же Франции, к примеру, выработка гидроэнергии в минувшее воскресенье составила всего лишь 2,3 ГВт, хотя обычно по воскресеньям она составляла в среднем за последние семь лет, по данным энергетического оператора RTE, 4,1 ГВт.

Конечно, под сильнейшим давлением из-за аномальной жары находятся энергетические системы не только в Европе. Волны жары в Китае привели к резкому росту потребления угля для работы угольных электростанций и, естественно, скачку цен.

Не менее напряженная ситуация сложилась из-за жаркой погоды в США. Под угрозой коллапса уже не первый раз энергетическая система Техаса и еще ряда южных штатов.

Европе сейчас остается надеяться на то, что пусть и не жаркая, но хотя бы теплая погода продлится до конца года и что зима будет не такой холодной, как прошлые годы.

«Погода будет играть этой зимой самую важную роль,- уверен бывший глава итальянского газового оператора Snam Марко Альвер.- Нужно молиться, чтобы зима в этом году была теплой».