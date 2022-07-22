Альфа-банк понизил ставки по потребительским кредитам

Альфа-банк вслед за решением Банка России о ключевой ставке понизил ставки по потребительским кредитам. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации, минимальная ставка теперь составит 5,5%.

«Альфа-банк улучшил ставки по потребительским кредитам вслед за изменением ключевой ставки ЦБ РФ. Минимальная ставка по кредиту наличными и рефинансированию составила 5,5%», – говорится в сообщении.

Ранее «Эксперт» писал, что на сегодняшнем заседании Совет директоров Банка России принял решение о неожиданно резком снижении ключевой ставки с 9,5% до 8% годовых.

Регулятор при этом пояснил, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны прошлого года.

«Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне», – заявили в ЦБ.

Денежно-кредитные условия, по мнению Банка России, продолжили смягчаться, но в целом оставались жёсткими. Процентные ставки на кредитно-депозитном рынке снижались, как и доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ. Доходности долгосрочных ОФЗ существенно не изменились.